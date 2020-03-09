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9 марта • обновлено в 13:16
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Коронавирус добрался Молдовы: сын зараженной женщины обвинил итальянских врачей

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Власти Молдовы назвали безответственной женщину, у которой первой в стране выявили коронавирус. Она якобы приехала из Италии, после того, как в местной больнице ей подтвердили заболевание.

Сын заболевшей опроверг обвинение премьер-министра и заявил о халатности врачей в Италии, которая стала лидером по смертности из-за COVID-19, пишет издание Diez.

По словам парня, его мать ухаживала за пожилыми людьми в Италии. У местных мужчины и женщины, с которыми контактировала молдаванка, появились симптомы коронавируса. Вскоре у одного из них произошла остановка сердца.

Коронавирус

Коронавирус

korrespondent.net

Сын женщины рассказал, что врачи сразу проверили ее на коронавирус, прописали антибиотики и отпустили из больницы. Тест на заболевание оказался отрицательным. Когда молдаванка вернулась на работу, итальянцы сообщили, что больше не нуждаются в ее услугах.

Затем женщина осталась на две ночи в местном отеле, купила билет на самолет и вернулась в Молдову. Там у нее и обнаружили коронавирус.

Парень обеспокоен тем, что в стране, где зафиксировали первый случай заражения вирусом не смогут предоставить необходимую медицинскую помощь. Он попросил власти связаться с врачами больницы в Италии, которые ошиблись в диагнозе, и помогли его матери с необходимыми лекарствами.

Как писал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Италии Джузеппе Конте своим указом закрыл на въезд и выезд 15 провинций из-за вспышки коронавируса в стране. За нарушение запрета грозит огромный штраф и даже тюрьма.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Молдова
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ее судить нужно она не могла не знать или догадываться!зачем вернулась если теперь просить помощи у Италии с лекарствами???считаю она сознательно зная что больна прилетела и ещё и заразила возможно весь самолёт!!!
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