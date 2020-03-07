Коронавирус добрался до самых популярных курортов мира: первые случаи уже на Мальдивах

Два случая инфицирования коронавирусом было зафиксировано на Мальдивах. Эпидемия затронула уже почти все популярные курортные направления в мире.

Как сообщает агентство Reuters, заболевшие – работники курорта, которые предположительно заразились от туриста из Италии. Сам турист уже вернулся домой, где прошел обследование и был идентифицирован как зараженный. Оба гражданина Мальдив были помещены в госпиталь, их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время из курортных стран не зараженной остается только Турция. Тем временем, случаи заболевания COVID-2019 были подтверджены в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Египте, Италии и Греции, Испании и Доминикане, первый заболевший был обнаружен на Мальте.

А в американском штате Флорида местные власти сообщили о первых двух случаях гибели от коронавируса на восточном побережье США. Как уточняет издание TheHill, теперь количество жертв эпидемии в Соединенных Штатах достигло 17 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 7 марта, в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек. Скончались 143.

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