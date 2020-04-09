Коронавирус добрался до 1,5 млн человек: статистика по миру и Украине на 9 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирусом в мире заболели уже более чем 1,59 млн человек, в Украине количество зараженных составило 1892 человека.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, вероятно, будет продлен до мая. Президент Владимир Зеленский в свою очередь пояснил, что карантин в стране не будут смягчать в период пасхальных праздников, чтобы избежать скопления людей.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразились коронавирусом 1892 человека. Умерли 57 и еще 45 удалось вылечиться.

В США заразились уже более 465 тысяч человек, страна остается лидером по количеству больных.

В Италии за сутки от COVID-19 выздоровели более 2 тыс. человек, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

В Украине зафиксирован случай бессимптомного заболевания коронавирусом – у пациентки не было ни кашля, ни температуры.

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

СНБО

СНБО

Главное за 9 апреля

01:36 – Результаты ужесточения карантина в Украине, введенного из-за коронавируса, будут видны уже через 7-8 дней, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, прирост количества зараженных сегодня значительно меньше, чем мог бы быть без ограничительных мер.

01:00 – В Москве с диагнозом коронавирус умерли еще 12 человек, трое из них были моложе 45 лет, сообщил местный оперативный штаб.

00:57 – Кабинет министров утвердил кредитную программу помощи малому и среднему бизнесу в Украине во время действия карантина под 5%, 7%, 9% годовых до 1,5 миллиона гривен сроком до 5 лет.

00:29 – Президент Украины Владимир Зеленский и Кабинет министров приняли ряд решений о помощи безработным и пенсионерам во время карантина. По словам главы МВД Арсена Авакова, есть нововведения: подавать заявления безработные смогут онлайн, а сумма выплат составит 1800-8400 гривен.

00:28 – Всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина в Украине.

00:19 – Глава МВД Арсен Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

23:50 – В Харьковской области из 5 человек с подтвержденным COVID-19, трое госпитализированы, в том числе 1 – в реанимации.

23:22 – В Черновицкой области из-за массовой вспышки коронавируса на ближайшие выходные ввели особый режим. Все магазины закроют, людям настоятельно рекомендуют не выходить из домов.

За 9 апреля в области было выявлено 76 новых случаев инфицирования, три человека погибло (у одного было подозрение, а не подтвержденный диагноз). Общее количество заболевших в регионе уже достигло 379.

23:18 – Девушка-подросток из штата Юта (США) показала, как берут мазок для ПЦР-анализа на COVID-19. Неприятную процедуру она сравнила с "уколом в мозг". Видео посмотрели миллионы пользователей сети.

23:15 – Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, почему в Украине так мало людей выздоровели от коронавируса.

"Я бы не сказал, что это мало. Нужно понимать и отслеживать динамику нашей заболеваемости. Мы сейчас находимся на 15-м дне с момента, когда Украине перешагнула рубеж в более 100 случаев", – отметил он.

22:32 – В Мелитополе Запорожской области от коронавируса умер известный в городе бизнесмен Сергей Пилипенко. Это первая смерть от COVID-19 в области. Мужчине было 60 лет.

21:40 – Некоторые жители элитной Конча-Заспы под Киевом в связи с пандемией приобрели себе личные аппараты ИВЛ и оплатили бригады врачей.

21:20 – Премьера Британии Бориса Джонсона, который ранее попал в реанимацию с диагнозом коронавирус, перевели в обычную палату.

21:12 – Генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил, что за прошедшие сутки в стране от коронавируса скончались 424 человека. Так, с начала марта во Франции зарегистрировали 12 210 летальных исходов при заражении COVID-19.

21:09 – На Днепропетровщине подтверждено 4 новых случая COVID-19 – два человека из Каменского и две женщины из Павлограда и Петропавловки. Всего в области 52 подтвержденных случаев болезни.

20:50 – В Житомирской области зафиксировали еще 10 случаев заболевания коронавирусом – 5 в Бердичеве, 4 в Малине и 1 в Коростене.

20:48 – В Закарпатской области зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Женщина, 1952 года рождения, скончалась в городе Берегово. Она была единственной инфицированной в городе с населением в 24 тысячи человек.

20:30 – Психиатр, выпускница Медицинской школы Гарвардского университета в США Тина Берадзе рассказала о главном страхе украинцев из-за COVID-19.

20:27 – Премьер-министр Денис Шмыгаль провел с украинскими мэрами совещание, обсудив возможность введения комендантского часа в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

20:25 – В поминальные дни после праздника Пасхи украинцев просят не собираться большими группами на кладбищах и носить маски. Запрета на посещение кладбищ нет.

20:23 – В американском штате Нью-Йорк за сутки от COVID-19 скончались еще 799 человек. Количество смертей повышается уже третий день подряд: 6 апреля – 731, 7 апреля – 779, 8 апреля – 799.

При этом губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что есть и хорошие новости: снижается количество госпитализированных людей и интенсивность использования аппаратов искусственной вентиляции легких.

19:55 – В Венгрии, которая соседствует с Украиной, на неограниченный срок продлены ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса.

Также мэры венгерских городов получили особые полномочия. Они смогут принимать более строгие решения по карантину.

19:37 – Число умерших от COVID-19 в Великобритании почти достигло 8 тысяч человек, общее число зараженных превысило 65 тысяч.

19:30 – В Киеве соседи узнали о том, что женщина сдала тест на коронавирус, объявили ее "больной" и устроили слежку.

19:27 – Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки возросло более чем на 4 тысячи, умерли 96 человек.

19:18 – Во всем миру от коронавируса уже скончались более 90 тысяч человек, шестая часть из них – в США.

19:10 – В Сумской области за сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19. Всего на Сумщине 56 случаев заболевания, из них два летальных, один больной выздоровел.

19:08 – В Кировоградской области еще два человека умерли от коронавируса. Всего в регионе подтверждено 82 случая заболевания, из которых четыре летальных.

18:55 – В США случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 41 штате, а также по меньшей мере на 150 военных базах.

17:50 – Количество больных COVID-19 в курортном городе Миргород на Полтавщине за сутки выросло вдвое – заразились медики. Всего в регионе подтверждено 19 случаев заболевания.

17:07 – Украина получит дополнительно 320 тысяч таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных коронавирусом COVID-19. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, этого хватит на лечение более 22 тысяч пациентов.

16:40 – Комиссия Министерства здравоохранения Украины провела исследование образцов больного пневмонией в Николаевской области (единственной, где не зафиксировано COVID-19). Они совпали с выводами николаевских специалистов и подтвердили правильность алгоритма их действий.

16:34 – Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в сети скриншоты, которые свидетельствуют о том, что в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве (подчиняется УПЦ МП), наместник которого – архиепископ Иона (Черепанов) – заразился коронавирусом COVID-19, ранее призвали игнорировать карантин.

16:07 – Количество погибших от коронавируса на планете превысило 90 тысяч человек.

15:57 – В Киевской области из-за распространения коронавируса COVID-19 могут ввести режим "максимального ограничения передвижения" с 11-12 апреля.

15:56 – В Британии нашли способ "деактивировать" коронавирус, чтобы тест на него можно было провести в лабораториях с более низкой степенью защиты и получить результат спустя всего 4 часа.

15:45 – Украинцы поддержали введение усиленного карантина из-за массовой угрозы распространения коронавируса COVID-19, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте Украинского института будущего.

15:23 – В Киевской области из-за распространения коронавируса COVID-19 могут ввести режим "максимального ограничения передвижения" с 11-12 апреля, заявил исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Василий Володин.

15:15 – В Вооруженных силах Украины 9 апреля зафиксировали еще два случая коронавируса. Таким образом, число инфицированных военных возросло до семи.

14:38 – Обновленный протокол лечения коронавируса в Украине, куда вошли препараты против малярии и антивирусной терапии для ВИЧ-инфицированных, является так называемой "схемой отчаяния". Об этом заявил эпидемиолог, и.о. директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

14:24 – В Британии выступили с жесткой критикой в адрес Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в неправильной работе по борьбе с пандемией коронавируса.

14:10 – В Польше за сутки зафиксировали рекордную смертность от коронавируса – 8 апреля в стране было 357 новых случаев и 30 смертей от него, что является худшим показателем с начала пандемии. Всего там зарегистрировано 5205 заражений, из которых 159 человек погибли, передает RMF24.

14:04 – Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса.

13:59 – Главный санитарный врача Украины Виктор Ляшко прибыл в Николаевскую область, чтобы разобраться, почему там не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Его автомобиль попал в ДТП, врезавшись в микроавтобус журналистов.

13:57 – Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что данные о количестве больных коронавирусом в городе, которые подают столичные власти, отличаются от статистики Министерства здравоохранения Украины, скорее всего, из-за разного алгоритма подсчета.

13:20 – Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) на время карантина позволил украинцам не исповедоваться и не причащаться, а также не участвовать в воскресных и праздничных богослужениях. Но если люди таки придут в церковь, то они должны соблюдать правила карантина, так же как и священники.

13:17 – Пациентов корпуса №10 Александровской клинической больницы Киева (предназначена для лечения больных коронавирусом COVID-19) после ложного сообщения о минировании и эвакуации 8 апреля только на следующий день, 9 апреля, начали возвращать в палаты.

13:05 – И. о. директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявил, что после пика в конце апреля-мае в июне пандемия коронавируса утихнет.

12:54 – Ученые из Университета Кливленда (Австралия) готовятся к доклиническим испытаниям вакцины от коронавируса на живом болезнетворном организме. Затем они планируют начать ее тестирование на людях.

12:36 – В Киеве по состоянию на 12:00 9 апреля количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 335, умерло уже шесть человек.

12:28 – В ВСУ сообщили, что большинство военнослужащих, которые заразились коронавирусом в Украине, подхватили инфекцию во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в постоянный круг общения.

12:10 – В больницах Нью-Йорка наблюдается катастрофическая ситуация из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Медсестра одной из нью-йоркских больниц Александра Масиас сообщила, что "никто еще не покинул наше отделение, кроме как в мешке для трупов".

12:06 – В Минздраве сообщили, что для проведения теста на коронавирус необходимо связаться с семейным врачом или же обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья.

11:59 – Южнокорейские ученые провели анализ генома коронавируса и не обнаружили в COVID-19 признаков мутации, которые могут повлиять на его способность к распространению.

11:55 – Власти Киева заявили, что в столице больницы готовы к приему "второй волны" больных коронавирусом COVID-19 и людей с подозрением.

11:37 – В Великобритании решили на несколько недель ужесточить карантин из-за критического количества жертв коронавируса – за сутки добавилось почти 1000 погибших. На Пасху запретили ходить на пляжи и в парки.

11:35 – В США заявили, что афроамериканцы больше всего подвержены смерти от нового китайского коронавируса, нежели представители других рас.

11:31 – Воины Вооруженных сил Украины записали видеообращение к украинцам из зоны Операции Объединенных сил. Они призвали людей оставаться дома во время карантина.

11:26 – Свято-Троицкий Ионинский монастырь в Киеве (подчиняется УПЦ МП) закрылся на карантин, а у его наместника архиепископа Иона (Черепанова) выявили коронавирус COVID-19.

11:16 – На время карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 населению было рекомендовано воздержаться от случайных половых связей.

11:04 – И. о. генерального директора Центра общественного здоровья МЗ Игорь Кузин назвал причины вспышки коронавируса в Украине – усовершенствование диагностики и наплыв граждан из-за границы.

10:57 – Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин из-за коронавируса действительно могут ослабить уже 24 апреля, однако при условии, что украинцы будут сидеть дома и не пойдут праздновать Пасху в церкви.

10:42 – В Черновицкой области от COVID-19 умерли двое человек, которые перед госпитализацией долго лечились дома.

10:40 – Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что пока власть не намерена вводить в Украине чрезвычайное положение. Однако если распространение коронавируса наберет обороты, то такие меры будут рассматриваться.

10:35 – В Киеве люди, которые нарушили карантинные ограничения из-за коронавируса COVID-19, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.

10:34 – По прогнозу украинских ученых из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию эпидемия коронавируса продлится в Украине до конца апреля, заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрет.

10:25 – У людей, которые бессимптомно переболели коронавирусом, обнаружили поражение легких, которое получило негласное название эффект "матового стекла".

10:19 – В Минздраве дали инструкцию, как пройти тест на коронавирус, если врач отказывается проверить человека.

10:15 – Больницы Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, который используют в Украине для лечения коронавируса COVID-19, из-за его побочных действий.

09:51 – Президент Украины Владимир Зеленский проверился на наличие коронавируса COVID-19.

09:39 – ООН встала на сторону ВОЗ после обвинений Трампа насчет коронавируса.

09:34 – В Киеве по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 300, в области – до 130.

09:30 – По состоянию на 9 апреля в Украине официально подтвердились 1892 случая заражения коронавирусом. Из них – 57 летальные и 45 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 38 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 31 случай;

Закарпатская область – 51 случай;

Запорожская область – 47 случаев;

Ивано-Франковская область – 218 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

г. Киев – 300 случаев;

Киевская область – 130 случаев;

Львовская область – 61 случай;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 43 случая;

Полтавская область – 19 случаев;

Ривненская область – 64 случая;

Сумская область – 56 случаев;

Тернопольская область – 169 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черновицкая область – 302 случая;

Черкасская область – 80 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.

09:04 – Шотландец Скотт Диксон, который болел коронавирусом, сравнил лечение с фильмом ужасов и рассказал о необычных симптомах болезни. Вначале у него появился зуд запястий и потеря обоняния.

08:30 – В Китае забили тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.

08:21 – В Офисе президента ранее зафиксировали один случай подозрения на коронавирус – девушку госпитализировали, провели диагностику, однако ПЦР-тест не подтвердил диагноза.

07:20 – СМИ узнали, что работу метро в Киеве, приостановленного в связи с карантином по всей Украине, могут восстановить 8-9 мая.

06:00 – В США второй день подряд фиксируют рекордное число летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом. По итогам 8 апреля количество смертей за сутки составило 1973 человека.

05:55 – В США ученые определили что 4 из 7 известных коронавирусов показывали пик в зимние месяцы.

02:01 – "Укрпочта" начиная с понедельника, 13 апреля, начнет бесплатно доставлять освященные пасхальные куличи для украинцев в связи с карантином в стране.

01:58 – Врач Евгений Комаровский заявил, что маски из неопрена не спасут от коронавируса, они могут только не дать заразить других людей.

01:56 – В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, врач напал на группу девушек из-за несоблюдения дистанции, необходимой, чтобы избежать заражения коронавирусом. Одну из них он попытался задушить. Полиция предъявила ему обвинения. Также мужчину отстранили от работы.

01:46 – В сети появились фото эвакуации пациентов Александровской клинической больницы в Киеве, о минировании которой заявил аноним.

00:45 – Коронавирусом заразился сын президента Сербии Александра Вучича – Данило, сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

"Мой первый ребенок заражен коронавирусом, его приняли в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит и все тебя любят", – приводит журналист слова главы государства.

00:40 – Несмотря на пандемию проветривать дома и квартиры не только можно, но и рекомендовано – бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

00:38 – Украина бесплатно получит партию противовирусного препарата "Фавипиравир" ("Авиган") от правительства Японии.

00:24 – Кабинет министров разрабатывает план по снятию ограничений, введенных в Украине из-за коронавируса, но это произойдет точно не в апреле, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.