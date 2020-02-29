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29 февраля • обновлено в 22:32
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Иран обвинил Трампа во вспышке коронавируса

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В Иране заявили, что президент США Дональд Трамп и его политика санкционного давления несут часть вины в распространении коронавируса на территории государства.

С таким утверждением в Twitter выступил советник иранского президента Хесамеддин Ашна.

"Экономические санкции Дональда Трампа при соучастии европейцев лишили систему общественного здравоохранения Ирана возможности своевременно отреагировать на коронавирус", – утверждает политик.

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"Политика Трампа частично является причиной распространения вируса и смертей", – добавил он.

Согласно официальной статистике, по данным на субботу в Иране выявлено 593 случая заражения, при этом жертвами болезни стали 43 человека.

За минувшее сутки в Исламской Республике количество зараженных коронавирусом увеличилось на 205 человек.

Иран обвинил Трампа во вспышке коронавируса: в чем дело

Скриншот

Карта распространения коронавируса по миру:

Как писал OBOZREVATEL, тем временем в Италии резко увеличилось количество жертв коронавируса. Число заболевших перевалило за тысячу, смертей – 29.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Коронавирус Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
Иран
Теги
санкции политика болезнь
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Тогда,Трамп красавчик!
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