Билл Гейтс раскритиковал антимасочников, сравнив их с нудистами

Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс сравнил отказ некоторых людей надевать маску с отказом носить штаны в цивилизованном обществе.

Такое мнение по поводу COVID-19 американский предприниматель высказал в своем подкасте, передает Business Insider.

Он назвал странным упорное желание части американцев не носить маски. "Они что, нудисты? Вас просят надеть брюки. Ни один американец, ну, или очень немногие американцы скажут, что это что-то ужасное", – заявил миллиардер.

Гейтс отметил, что COVID-19 отличается от гриппа и других респираторных инфекций, поэтому говорить о неэффективности лицевых повязок неуместно. С помощью этой меры можно быстрее завершить карантин, что позитивно скажется на экономике.

Кроме того, предприниматель указал на исследования, которые доказывают: коронавирус могут распространять люди, у которых еще нет симптомов новой инфекции. В этом контексте маска также становится полезной.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Билл Гейтс заявлял, что пандемия может завершиться в лучшем случае в 2022-м, но для этого в течение следующего года странам мира следует "сбить" показатели заболеваемости.