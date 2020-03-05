Коронавирус атаковал Таиланд с новой силой: еще больше зараженных

В Таиланде подтвердили еще четыре случая заражения смертельным китайским коронавирусом COVID-19.

Таким образом общее количество больных в стране с начала эпидемии достигло 47 человек. Как передают РИА Новости, об этом 5 марта заявил на брифинге в Бангкоке генеральный директор эпидемиологического департамента минздрава Таиланда Суванчай Ваттханайингчарен.

"Два новых пациента – наши граждане, еще два – иностранцы, но все они заразились коронавирусом за границей", – сказал он.

Таиланд объявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом nachedeu.com

По словам главы департамента, один из новых пациентов – это 29-летний гражданин Италии, который прибыл в Таиланд 1 марта и обратился за помощью к медикам в провинции Чонбури на следующий день. Тогда же анализы подтвердили у него наличие COVID-19.

Второй пациент – 42-летний таец, вернувшийся 2 марта из Италии, заболевание у него диагностировали 3 марта в провинции Чонбури и немедленно госпитализировали. Третий – 22-летний студент из КНР, который летел из Ирана в Китай через Таиланд и был госпитализирован из транзитной зоны бангкокского аэропорта 1 марта после проверки в пункте медицинского контроля. И четвертый пациент – 20-летний таец, тоже студент, вернувшийся в Таиланд из Ирана 27 февраля. Отмечается, что в день возвращения он не имел никаких симптомов простуды, обратился к врачу 2 марта по месту проживания в провинции Накхонситхаммарат, там у него и был диагностирован смертельный вирус.

"Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в нашей стране с начала эпидемии в КНР составило 47. Из них один человек скончался, 31 выздоровел и выписан из больниц, 15 человек находятся на лечении в инфекционных отделениях", – рассказал Ваттханайингчарен.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире официально подтверждено более 95 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019, вспышка которого началась из китайского города Ухань.

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