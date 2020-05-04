Коронавирус атаковал новые страны: статистика по миру и Украине на 4 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус сместил эпицентр в мире, разбушевавшись в России, Турции и Бразилии. Новые страны вытеснили Китай из десятки антирейтинга.

На весь мир прозвучали заявления официальных лиц США о том, что вирус якобы точно стал утечкой из лаборатории в китайском Ухане.

В Украине динамика заражения остается прежней: всего подтвержден уже 12331 случай заболевания.

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Коронавирус атаковал новые страны: статистика по миру и Украине Слово и дело

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 12 331 человек. Умерли 303 человека, выздоровели – 1619.

По всему миру скончались уже больше 250 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3,6 млн.

Свыше 1,1 млн пациентов на планете побороли болезнь и выздоровели.

Главное за 4 мая:

22:04 – Весь коллектив медиков Винницкой районной больницы утром 4 мая вышел на протест из-за несдержанного обещания власти о выплате 300% надбавок за работу с больными коронавирусом.

21:59 – Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна выделит 60 миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса.

21:55 – Коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение, заявили директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

21:20 – В Украину прибыл еще один самолет из Китая, который доставил средства индивидуальной защиты и медоборудование, сообщила пресс-служба ,НАК "Нафтогаз Украины".

Ан-22А "Антей" доставил 65,6 тысяч защитных костюмов, 200 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств и 12 мобильных рентген-аппаратов. Все это бесплатно распределят между больницами, которые определит Минздрав.

20:51 – Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение до 6 мая требования к работе парикмахерских и салонов красоты в условиях карантина.

20:05 – В Британии за последние сутки рекордно снизилось количество летальных случаев от коронавируса COVID-19 – 288 человек. Это является минимумом с конца марта.

19:58 – В Италии сняли часть ограничений. С 4 мая разрешено свободно передвигаться в пределах своего региона при условии обязательного ношения медицинских масок. Часть промышленных и строительных предприятий возобновила деятельность, и около 4,5 млн граждан вернулись на работу.

Также в стране разрешили проводить похороны, на них смогут находиться до 15 человек. Начали открываться как продуктовые лавки, так и небольшие непродовольственные магазины. Кафе и рестораны могут работать пока только навынос.

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19:56 – Франция должна выходить из строгого карантина, поскольку его сохранение повлечет за собой "человеческую, социальную и экономическую цену", заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

19:53 – Мировые лидеры пообещали, что на борьбу с коронавирусом выделят 7,4 млрд евро.

"Всего за несколько часов мы коллективно обещали 7,4 млрд евро на вакцины, диагностику и лечение от COVID-19. Это поможет начать беспрецедентное глобальное сотрудничество", – заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

19:52 – Вакцина от коронавируса COVID-19, разработка которой ведется международными усилиями, должна стать доступной всем странам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

19:50 – Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается ближе к середине мая. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

19:22 – Для нужд украинских правоохранителей в Китае почти на 200 миллионов гривен закуплены средства защиты от коронавируса COVID-19, которых должно хватить на полтора месяца, сообщили в МВД.

19:03 – У главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко не подтвердился диагноз коронавируса COVID-19.

19:00 – Словакия ускорит выход из карантина: с 6 мая откроются парикмахерские и салоны красоты, летние кафе, музеи и библиотеки, заявил премьер-министр Игорь Матович.

18:45 – В США за сутки коронавирусом заболел еще 25 501 человек, сообщает университет Хопкинса. Общее количество зараженных достигло уже 1 161 346, скончались 67 181.

17:59 – На борьбу с пандемией коронавируса может потребоваться около 37,5 млрд евро, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая 4 мая на конференции по видеосвязи.

17:51 – В Тернополе с 5 мая ряд предприятий возобновят свою работу, сообщил местный штаб по борьбе с коронавирусом.

Разрешат оказывать услуги общественного питания с адресной доставкой; торговлю продуктами быстрого питания, в том числе кофе и горячими напитками в одноразовой упаковке, с запретом употребления еды и напитков на месте; деятельность по предоставлению финансовых услуг при условии нахождения в помещении не более одного посетителя; оказывать неотложную стоматологическую помощь в частных стоматологических клиниках и кабинетах.

17:44 – В МВД озвучили статистику по заболеваемости коронавирусом в рядах правоохранительных органов: в Нацполиции 142 случая, в Госпогранслужбе – 17, в Нацгвардии – 19, в ГСЧС – 3, в Государственной миграционной службе – 1. Также среди сотрудников МВД 59 заболевших

17:40 – Если Украина резко отменит карантин, введенный из-за коронавируса COVID-19,это грозит смертью 120 тысячам граждан, заявил президент Владимир Зеленский.

17:12 – В детском доме "Надежда" в селе Мокрец Броварского района Киевской области коронавирус COVID-19 обнаружили у шести человек: пяти взрослых и одного ребенка.

16:35 – В Киевской области на карантин из-за вспышки коронавируса закрыли еще одно общежитие, оно расположено в селе Украинка.

16:32 – В КГГА заявили, что Киев возместит расходы на транспортировку и кремацию умерших от коронавируса COVID-19 по соответствующим обращением родственников или других лиц.

16:21 – Главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко госпитализировали с подозрением на коронавирус.

15:54 – Киев возместит расходы на транспортировку и кремацию умерших от коронавируса COVID-19 по соответствующим заявлениям родственников или других лиц.

15:46 – Большинство компаний Украины запланировали сокращение работников из-за карантина, введенного в результате вспышки коронавируса.

15:30 – В течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов в Украине может возникнуть вторая волна заболеваемости коронавирусом.

15:28 – Эксперты прогнозируют, что за лето 2020 года украинцы должны выработать коллективный иммунитет от коронавируса COVID-19.

15:26 – Пик пандемии коронавируса COVID-19 в Украине наиболее вероятно придется на третью декаду мая. Об этом говорится в докладе Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.

14:48 – Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ожидается ослабление карантинных мероприятий.

14:37 – Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже 5 мая будет принято решение о разрешении в столице продажи кофе на вынос в пределах постепенного ослабления карантина из-за распространения COVID-19.

14:25 – В Украине в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях наблюдается рост числа новых зараженных коронавирусом, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

13:59 – В тех регионах Украины, где наихудшая ситуация с коронавирусом COVID-19, карантин будет продлен даже тогда, когда его снимут по всей стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

13:39 – Мэр Киева Виталий Кличко прояснил ситуацию с городской клинической больницей №8, персонал которой пожаловался на низкий уровень зарплаты.

13:20 – Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая.

12:53 – В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 15 женщин в возрасте от 27 до 81 лет, восемь мужчин в возрасте от 19 до 74 лет и 17-летний парень.

12:50 – Специалисты Службы безопасности Украины разоблачили в распространении фейков о пандемии коронавируса интернет-агитаторов, управляемых из страны-агрессора России.

12:34 – В общежитии на ул. Исторической в Запорожье, где выявлен случай коронавируса, изолировали 45 человек, которые не могут выйти даже за едой.

12:12 – В Италии заявили о разработке действенной генетической вакцины против коронавируса, которую начнут тестировать на людях уже с июля этого года.

12:20 – Китайские ученые выяснили, что препарат "Ремдесивир", который был утвержден в США для лечения коронавируса, останавливает размножение патогена, воздействуя на ключевой фермент – РНК-репликазы.

12:01 – Доктор медицинских наук Антон Ершов предположил, что иммунитет к коронавирус, скорее всего, формируется при протекании болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов

11:15 – Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не особо "париться" из зараженных коронавирусом в стране. По его словам, ситуация с заболеваемостью пневмониями важнее, чем с COVID-19.

11:11 – США и Китай устроили гонку за вакциной от COVID-19.

11:01 – В "Укрзалізниці" будут выплачивать материальную помощь в размере до 10 тысяч гривен тем сотрудникам, которые заболели коронавирусом.

10:01 – Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что мэры городов, которые заявили о смягчении карантина до решения правительства, нарушили закон.

09:32 – В Киеве и области по состоянию на утро 4 апреля было зафиксировано 2388 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 1535, а на территории области – до 853.

09:31 – По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине подтвержден уже 12 331 случай коронавируса.

В регионах ситуация такая:

Винницкая обл. – 436 (146 выздоровели)

Волынская обл. – 340 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 460 (64 выздоровели)

Донецкая обл. – 81 (12 выздоровели)

Житомирская обл. – 430 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. – 531 (61 выздоровел)

Запорожская обл. – 285 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 984 (86 выздоровели)

Киев – 1535 (80 выздоровели)

Киевская обл. – 853 (83 выздоровели)

Кировоградская обл. – 401 (121 выздоровел)

Львовская обл. – 506 (95 выздоровели)

Луганская обл. – 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. – 161 (6 выздоровели)

Одесская обл. – 427 (17 выздоровели)

Полтавская обл. – 227 (26 выздоровели)

Ровенская обл. – 750 (78 выздоровели)

Сумская обл. – 112 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. – 896 (159 выздоровели)

Харьковская обл. – 361 (36 выздоровели)

Херсонская обл. – 139 (52 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 116 (27 выздоровели)

Черкасская обл. – 312 (64 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1887 (159 выздоровели)

Черниговская обл. – 64 (6 выздоровели).

08:52 – Иммунитет к коронавирусу COVID-19 у переболевшего им человека, вероятно, может сохраниться примерно на год или два, считает профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер.

08:30 – Президент США Дональд Трамп заявил о прорыве в создании вакцины от COVID-19.

08:22 – Повторный положительный результат теста на наличие коронавируса COVID-19 у пациентов, которые уже излечились от него, вызывают мертвые клетки легких, объяснили в ВОЗ.

08:09 – Первые симптомы коронавируса могут напоминать похмелье: человек начинает чувствовать слабость, тяжесть, боль в глазах и повышенную утомляемость, его начинает трясти.

07:46 – В Запорожье еще в одном общежитии, расположенном в Заводской районе, подтвердили случай заражения коронавирусом. Изолировали весь этаж.

07:20 – В Сербии планируют с 6 мая отменить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии.

07:00 – В Египте решили открыть гостиницы для внутренних туристов при условии, что учреждения будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.

05:59 – Ученые обнаружили, что временное подавление иммунной системы на ранних стадиях COVID-19 якобы поможет избежать тяжелых симптомов и смерти.

01:33 – Министерство здравоохранения записало трогательное видео для украинцев, призвав остаться дома на карантине.

00:40 – Разведка США выяснила, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

00:16 – В США зафиксировали самый смертоносный день за весь период пандемии COVID-19. Это произошло в четверг, 30 апреля.