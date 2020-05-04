Коронавирус атаковал новые страны: статистика по миру и Украине на 4 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус сместил эпицентр в мире, разбушевавшись в России, Турции и Бразилии. Новые страны вытеснили Китай из десятки антирейтинга.

На весь мир прозвучали заявления официальных лиц США о том, что вирус якобы точно стал утечкой из лаборатории в китайском Ухане.

В Украине динамика заражения остается прежней: всего подтвержден уже 12331 случай заболевания.

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Коронавирус атаковал новые страны: статистика по миру и Украине Слово и дело

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 11 913 человек. Умерли 288 человек, выздоровели – 1547.

По всему миру скончались уже больше 248 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3,5 млн.

Свыше 1,1 млн пациентов на планете побороли болезнь и выздоровели.

Главное за 4 мая:

11:15 – Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не особо "париться" из зараженных коронавирусом в стране. По его словам, ситуация с заболеваемостью пневмониями важнее, чем с COVID-19.

11:11 – США и Китай устроили гонку за вакциной от COVID-19.

09:32 – В Киеве и области по состоянию на утро 4 апреля было зафиксировано 2388 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 1535, а на территории области – до 853.

09:31 – По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине подтвержден уже 12 331 случай коронавируса.

В регионах ситуация такая:

Винницкая обл. – 436 (146 выздоровели)

Волынская обл. – 340 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 460 (64 выздоровели)

Донецкая обл. – 81 (12 выздоровели)

Житомирская обл. – 430 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. – 531 (61 выздоровел)

Запорожская обл. – 285 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 984 (86 выздоровели)

Киев – 1535 (80 выздоровели)

Киевская обл. – 853 (83 выздоровели)

Кировоградская обл. – 401 (121 выздоровел)

Львовская обл. – 506 (95 выздоровели)

Луганская обл. – 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. – 161 (6 выздоровели)

Одесская обл. – 427 (17 выздоровели)

Полтавская обл. – 227 (26 выздоровели)

Ровенская обл. – 750 (78 выздоровели)

Сумская обл. – 112 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. – 896 (159 выздоровели)

Харьковская обл. – 361 (36 выздоровели)

Херсонская обл. – 139 (52 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 116 (27 выздоровели)

Черкасская обл. – 312 (64 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1887 (159 выздоровели)

Черниговская обл. – 64 (6 выздоровели).

08:52 – Иммунитет к коронавирусу COVID-19 у переболевшего им человека, вероятно, может сохраниться примерно на год или два, считает профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер.

08:30 – Президент США Дональд Трамп заявил о прорыве в создании вакцины от COVID-19.

08:22 – Повторный положительный результат теста на наличие коронавируса COVID-19 у пациентов, которые уже излечились от него, вызывают мертвые клетки легких, объяснили в ВОЗ.

08:09 – Первые симптомы коронавируса могут напоминать похмелье: человек начинает чувствовать слабость, тяжесть, боль в глазах и повышенную утомляемость, его начинает трясти.

07:46 – В Запорожье еще в одном общежитии, расположенном в Заводской районе, подтвердили случай заражения коронавирусом. Изолировали весь этаж.

07:20 – В Сербии планируют с 6 мая отменить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии.

07:00 – В Египте решили открыть гостиницы для внутренних туристов при условии, что учреждения будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.

05:59 – Ученые обнаружили, что временное подавление иммунной системы на ранних стадиях COVID-19 якобы поможет избежать тяжелых симптомов и смерти.

01:33 – Министерство здравоохранения записало трогательное видео для украинцев, призвав остаться дома на карантине.

00:40 – Разведка США выяснила, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

00:16 – В США зафиксировали самый смертоносный день за весь период пандемии COVID-19. Это произошло в четверг, 30 апреля.

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