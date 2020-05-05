Испания и Италия на пути к победе над коронавирусом: статистика по миру и Украине на 5 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил атаку на мир, убив в общей сложности уже более 250 тысяч человек.

С наибольшей активностью вирус начал распространяться в России. В европейских странах, в частности Италии и Испании, пандемия сбавила обороты, что позволило некоторым странам уже начать выход из карантина.

В Украине ограничительные меры продлили до 22 мая, однако с послаблениями. В нашей стране заболело уже 12 697 человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус атаковал миллионы человек: статистика по миру и Украине УНИАН

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 12 331 человек. Умерли 303 человека, выздоровели – 1619.

По всему миру скончались уже более 251 тысячи человек. Количество зараженных превысило 3,6 млн.

Почти 1,2 млн пациентов на планете побороли болезнь и выздоровели.

Главное за 4 мая:

16:33 – Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении провести большой парад в Минске 9 мая и пригласил на него лидеров других стран. Однако в ВОЗ раскритиковали этот шаг и призвали воздержаться от массовых мероприятий.

14:21 – В Киеве 5 мая, во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19, официально открыли уже три рынка: "Демеевский" (Голосеевский район), "Маяк" и "Базар на Лесной" (Деснянский район).

13:46 – 4 мая в Украине был зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19, относительно общего количества активных больных – 3,5%. Еще один рекорд связан с соотношением пациентов, которые выздоровели, и новых больных: за сутки выздоровели 256 человек, а заражений обнаружили 366.

В то же время Минздрав предупредил, что в стране наблюдается увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19.

13:35 – В Кременчуге (Полтавская область) с 12 мая планируют запустить общественный транспорт без спецпропусков несмотря на карантин. В то же время решение будет зависеть от Кабинета министров.

12:07 – В Киеве среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет, 22 мужчин от 25 до 81 лет, а также четверо детей (13-летняя девочка и три мальчика в возрасте 4, 12 и 16 лет).

11:51 – В Киеве с 5 мая началось незначительное ослабление карантина, который ввели из-за распространения коронавируса COVID-19. В столице Украины разрешили работу МАФов с фаст-фудом и напитками, правда, под особыми требованиями.

11:44 – Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране скорее всего продлят после 22 мая, но введут новые послабления.

11:30 – Премьер-министр Украины рассказал, что метро в Украине откроют в два этапа.

11:11 – Глава Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что власти США пока не предоставили никаких прямых доказательств того, что коронавирус мог быть искусственно создан в лаборатории китайского города Ухань.

10:29 – Начальник полиции Киева, заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса COVID-19.

09:51 – В Киеве и области зафиксировано 2449 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 1583, а на территории области – до 866.

09:19 – По состоянию на утро 5 мая в Украине подтверджены 12 697 случаев коронавируса.

В регионах ситуация такая:

Винницкая обл. – 454 (216 выздоровели)

Волынская обл. – 343 (88 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 478 (70 выздоровели)

Донецкая обл. – 83 (13 выздоровели)

Житомирская обл. – 448 (31 выздоровел)

Закарпатская обл. – 546 (65 выздоровели)

Запорожская обл. – 287 (86 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1015 (91 выздоровел)

Киев – 1583 (91 выздоровел)

Киевская обл. – 866 (85 выздоровели)

Кировоградская обл. – 401 (154 выздоровели)

Львовская обл. – 514 (106 выздоровели)

Луганская обл. – 38 (7 выздоровели)

Николаевская обл. – 163 (18 выздоровели)

Одесская обл. – 469 (18 выздоровели)

Полтавская обл. – 231 (36 выздоровели)

Ривненская обл. – 779 (91 выздоровел)

Сумская обл. – 112 (63 выздоровели)

Тернопольская обл. – 923 (172 выздоровели)

Харьковская обл. – 377 (36 выздоровели)

Херсонская обл. – 142 (57 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 119 (28 выздоровели)

Черкасская обл. – 314 (69 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1948 (175 выздоровели)

Черниговская обл. – 64 (9 выздоровели).

07:58 – Ученые из Нидерландов обнаружили, что коронавирус поражает клетки кишечника и активно там размножается, а также передается фекально-оральным путем.

07:30 – Жители Беларуси пожаловались, что по 10 дней ждут результатов тестов на коронавирус, а высокую смертность якобы пытаются скрыть.

06:54 – Эксперт заявила, что подтверждения того, что коронавирус вышел из лаборатории в китайском Ухане, могут появиться не раньше конца 2020 года.

06:16 – Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что самым надежным способом защититы от коронавируса является мытье рук.

01:50 – В лабораториях Украины недостаточно оборудования для ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19. На 1500 больниц всего несколько десятков амплификаторов, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

00:27 – Во всем мире от коронавируса скончались более четверти миллиона человек. Самые большие потери несут США, где умерли более 69 тысяч людей. Следом идут Италия (более 29 тысяч), Великобритания (более 28 тысяч), Испания (более 25 тысяч) и Франция (более 25 тысяч).

00:20 – Учебный год в украинских школах в условиях карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, завершится дистанционно. В МОН представили план обучения.