Коронавирус атаковал миллионы человек: статистика по миру и Украине на 5 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил атаку на мир, убив в общей сложности уже более 250 тысяч человек.

С наибольшей активностью вирус начал распространяться в России. В европейских странах пандемия сбавила обороты, что позволило некоторым странам уже начать выход из карантина.

В Украине ограничительные меры продлили до 22 мая, однако с послаблениями. В нашей стране заболел уже 12 697 человек.

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Коронавирус атаковал миллионы человек: статистика по миру и Украине УНИАН

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 12 331 человек. Умерли 303 человека, выздоровели – 1619.

По всему миру скончались уже больше 251 тысячи человек. Количество зараженных превысило 3,6 млн.

Почти 1,2 млн пациентов на планете побороли болезнь и выздоровели.

Главное за 4 мая:

11:11 – Глава Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что власти США пока не предоставили никаких прямых доказательств того, что коронавирус мог быть искусственно создан в лаборатории китайского города Ухань.

09:51 – В Киеве и области зафиксировано 2449 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 1583, а на территории области – до 866.

09:19 – По состоянию на утро 5 мая в Украине подтверджены 12 697 случаев коронавируса.

В регионах ситуация такая:

Винницкая обл. – 454 (216 выздоровели)

Волынская обл. – 343 (88 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 478 (70 выздоровели)

Донецкая обл. – 83 (13 выздоровели)

Житомирская обл. – 448 (31 выздоровел)

Закарпатская обл. – 546 (65 выздоровели)

Запорожская обл. – 287 (86 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1015 (91 выздоровел)

Киев – 1583 (91 выздоровел)

Киевская обл. – 866 (85 выздоровели)

Кировоградская обл. – 401 (154 выздоровели)

Львовская обл. – 514 (106 выздоровели)

Луганская обл. – 38 (7 выздоровели)

Николаевская обл. – 163 (18 выздоровели)

Одесская обл. – 469 (18 выздоровели)

Полтавская обл. – 231 (36 выздоровели)

Ривненская обл. – 779 (91 выздоровел)

Сумская обл. – 112 (63 выздоровели)

Тернопольская обл. – 923 (172 выздоровели)

Харьковская обл. – 377 (36 выздоровели)

Херсонская обл. – 142 (57 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 119 (28 выздоровели)

Черкасская обл. – 314 (69 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1948 (175 выздоровели)

Черниговская обл. – 64 (9 выздоровели).

07:58 – Ученые из Нидерландов обнаружили, что коронавирус поражает клетки кишечника и активно там размножается, а также передается фекально-оральным путем.

07:30 – Жители Беларуси пожаловались, что по 10 дней ждут результатов тестов на коронавирус, а высокую смертность якобы пытаются скрыть.

06:54 – Эксперт заявила, что подтверждения того, что коронавирус вышел из лаборатории в китайском Ухане, могут появится не раньше конца 2020 года.

06:16 – Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что самым надежным способом защититься от коронавируса является мытье рук.

01:50 – В лабораториях Украины недостаточно оборудования для ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19. На 1500 больниц всего несколько десятков амплификаторов, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

00:27 – Во всем мире от коронавируса скончались более четверти миллиона человек. Самые большие потери несут США, где скончались более 69 тысяч людей. Следом идут Италия (более 29 тысяч), Великобритания (более 28 тысяч), Испания (более 25 тысяч) и Франция (более 25 тысяч).

00:20 – Учебный год в украинских школах в условиях карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, завершится дистанционно. В МОН представили план обучения.

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