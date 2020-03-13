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13 марта • обновлено в 08:44
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Коронавирус атаковал Китай еще в ноябре: всплыли скандальные данные

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В Китае первый случай заражения смертельным коронавирусом COVID-19 зарегистрировали еще 17 ноября 2019 года.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные китайского правительства.

Первым пациентом оказался 55-летний мужчина в провинции Хубэй, который возможно стал первым, кто заразился коронавирусом.

Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса

Именно с 17 ноября в стране начали фиксировать от одного до пяти новых случаев заражения COVID-19. К 15 декабря общее число больных составило 27, а к 20 декабря это число достигло 60.

Отмечается, что лишь к декабрю китайские врачи поняли, что имеют дело с новым заболеванием.

Напомним, по состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальная пандемия смертельного коронавируса COVID-19, которая началась в Китае, может остановиться к июню 2020 года.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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