Короля Саудовской Аравии срочно госпитализировали: названа причина

Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз аль-Сауда 20 июля срочно госпитализировали с воспалением жёлчного пузыря.

Как сообщает информационное агентство Reuters, его поместили в больницу в столице страны Эр-Рияде. Король Салман проходит медицинский осмотр. Другие подробности на данный момент не известны.

В связи с госпитализацией 84-летнего монарха отложен визит в королевство премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи.

Король Салман, хранитель самых святых мест ислама, провел более двух с половиной лет в качестве наследного принца и заместителя премьер-министра Саудовской Аравии с июня 2012 года, прежде чем стать королем. Он также занимал пост губернатора Эр-Рияда более 50 лет.

Отметим, фактическим правителем крупнейшем арабской монархии является сын короля – 34-летний наследный принц Мухаммед бин Салман, совмещающий полномочия кронпринца с постом министра обороны.

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