Принц Гарри и Меган Маркл уходят из семьи: королева Елизавета озвучила вердикт

Королева Великобритании Елизавета II официально отреагировала на решение принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном в понедельник, 13 января, по итогам королевской семейного совета, передает ВВС.

"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь как молодая семья. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", – сказано в заявлении.

Королева озвучила вердикт по Гарри и Меган Маркл

Также, по словам Елизаветы II, будет переходный период, во время которого Гарри и Меган будут постепенно сдавать с себя полномочия членов монаршей семьи, живя в Британии и Канаде. Она отметила, что окончательное решение по этому процессу ожидается в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. Читайте о том, чем чревато их решение и от чего им придется отказаться.

Герцог Кембриджский Уильям заявил, что брат стал ему чужим.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал