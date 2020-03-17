КОРОЛЕВСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

"Я была тогда с моим народом". Эта ахматовская строка всегда казалась гениальной формулой королевского долга.

Ее Величество (которой скоро исполнится 94 года) ОСТАЕТСЯ в Лондоне, несмотря на советы приближенных покинуть Букингемский дворец и переждать пандемию в одном из отдаленных поместий, так как она по возрасту входит в самую безнадежную группу риска.

Это семейная традиция. В 1939 году ее отец, король Георг VI и королева-мать, несмотря на бомбардировки, разрушившие крыло Букингемского дворца, тоже не покинули тогда своей лондонской резиденции, лишь детей отправили в Виндзорский замок. После бомбардировки дворца король с королевой посетили разрушенные "люфтваффе" дома Ист Энда, где Георг произнес перед лондонцами историческую фразу: "Теперь, когда мой дом тоже бомбили, я могу смотреть вам в глаза".

Королева отменила некоторые из запланированных встреч и мероприятий, но не отменила всех аудиенций, и с прошлого месяца проводит инвеституры во дворце (вручение наград) в перчатках.

Принц Чарльз во время официальных церемоний вместо рукопожатий использует индийское приветствие "намасте".

Виват Королеве, "владей собой среди толпы смятенной". Никто бы ее не осудил, если бы она и покинула Лондон. Но приятно и благородно, что осталась. Мужества Её Величеству не занимать. Пример для нации. Снимаю шляпу.

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