Королева Британии остановила работу парламента: что известно

Королева Великобритании Елизавета ІІ в среду, 28 августа, одобрила приостановку работы парламента на период с 9-12 сентября до 14 октября.
Об этом со ссылкой на официальный орган советников королевы, известный как Тайный совет, сообщает Reuters.
Таким образом она поддержала идею новоназначенного премьер-министра страны Бориса Джонсона. Этот шаг должен помочь реализовать его внутриполитическую повестку.
Королева Британии остановила работу парламента
focus.ua
Отмечается, что 14 октября Королева должна выступить с тронной речью, которая откроет новую сессию парламента.
Примечательно, что такое решение означает, что у британских депутатов ограничено время на то, чтобы остановить возможный "жесткий" Brexit – без соглашения между Лондоном и Брюсселем.
Как сообщал OBOZREVATEL,20 августа Джонсон обратился к президенту Европейского совета Дональду Туску с призывом пересмотреть соглашение о Brexit.
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