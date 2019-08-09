"Король интернета!" В Беларуси отказались признавать "Зеленского"

В Беларуси откинули идею победы на выборах президента страны такого кандидата, как нынешний глава Украины Владимир Зеленский.

Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что в их стране вряд ли победит "кандидат из интернета", передает "Беларусь Сегодня".

Она добавила, что у них интернетом широко пользуются не все граждане. По ее мнению мировая сеть влияет больше всего на молодежь, которая не склонна активно участвовать в выборах.

Однако она признала, что интернет все же оказывает влияние на политическую ситуацию, ссылаясь на президентские выборы в Украине.

"То, что интернет влияет на выборы, хорошо заметно на примере Украины. Господин Зеленский вообще не проводил свою агитационную работу по телевидению, по сути, его "сделал президентом" интернет. Именно через сеть шли его заявления, фильмы, программы, ролики и так далее", – рассказала Ермошина.

Владимир Зеленский

Но при этом такой сценарий в Беларуси она исключает: "Прогнозировать, что в нашей стране "короли интернета" выиграют выборы, пока не приходится".

Выборы президента в Беларуси состоятся 30 августа 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил выборы в нижнюю палату парламента на 17 ноября, в верхнюю – на 7 ноября 2019 года.

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