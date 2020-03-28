"Даже не могу прикоснуться!" Корнавирус убил 27-летнего американца через 10 дней после рождения сына

27-летний американец Томас Дэвис умер с симптомами коронавируса через 10 дней после рождения сына.
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Как пишет Daily Mail, трагедия произошла в городе Бангор (штат Мэн) (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Мужчина заболел в прошлую пятницу во время своей последней смены в отеле Albion Inn. Сначала у него начался кашель, к которому быстро присоединились боль и холодный пот.
Дэвис скончался в четверг, проведя ночь со своим новорожденным сыном Морганом.
Его жена Рианнон Элиас вызвала медиков, которые забрали тело из дома в пластиковом пакете.
"Я даже не могла прикоснуться к нему, мне не разрешили", – рассказала изданию мать умершего Мэнди Дэвис.
По ее словам, у сына не было проблем со здоровьем.
"Он был в хорошей форме, он был здоров, энергичен, никогда не курил", – отметила женщина.
Сейчас жена Дэвиса с младенцем и 4-летним сыном Диланом находятся в 14-дневной домашней самоизоляции.
Томас Дэвис с сыновьями
dailymail.co.uk
Томас Дэвис с сыновьями
dailymail.co.uk
Томас Дэвис с женой
dailymail.co.uk
Как сообщал OBOZREVATEL, британка Карен Маннеринг, инфицированная коронавирусом на седьмом месяце беременности, записала видеообращение для тех, кто не желает соблюдать правила карантина.
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