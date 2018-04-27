Корейское перемирие: Слава Рабинович предрек Путину неприятности

Успешные переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына свидетельствуют о том, что Россия останется единственной ядерной страной-изгоем.

Данное мнение высказал на своей странице в Facebook российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Сегодня Ким Чен Ын стал первым северокорейским диктатором, ступившим на землю Южной Кореи. А 31 марта – 1 апреля экс-руководитель ЦРУ и Государственный секретарь США (с 26 апреля 2018 года) Майк Помпео секретно встретился с Ким Чен Ыном прямо на территории КНДР", – напомнил он.

По его словам, после разговора с американцами лидер КНДР "всё правильно понял".

"И теперь у путлера совсем нет друзей – даже Ким его бросил. И путлер совершенно не понимает, в отличие от Кима, что ему по-хорошему пытались объяснить американцы. Так что в мире остаётся только одна ядерная страна-изгой, с её изгоем-диктатором – Россия с путлером. И это очень плохо. Для России прежде всего", – подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", КНДР и Южная Корея заявили о намерениях официально завершить конфликт 1950-53 годов, подписав мирный договор.