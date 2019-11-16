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16 ноября • обновлено в 15:01
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Сделки не будет: МИД РФ сделал громкое заявление по украинским кораблям

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В Министерстве иностранных дел России опровергли договоренность вернуть захваченные около Керченского пролива украинские корабли до саммита в "нормандском формате", который назначен на 9 декабря.

Соответствующее заявление пресс-служба внешнеполитического ведомства сделала в субботу, 16 ноября, в комментарии "Интерфаксу".

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", – сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

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РБК

Напомним, 15 ноября, газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия якобы вернет украинские "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", отбуксировав их в море, где корабли должна встретить украинская сторона. Уточнялось, что Москва и Киев якобы уже приступили к обсуждению даты и места.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Обострение в Азовском море
Место
Россия
Тег
Керченский пролив
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухим поставили условие оплатить год стоянки у причала в Керчи. И боевие корыта сразу стали не нужны Украине.
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Таев Иван
Таев Иван
Какелам опять по губам поводили
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иловайский юрий
иловайский юрий
послали вежливо)
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