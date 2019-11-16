Сделки не будет: МИД РФ сделал громкое заявление по украинским кораблям

В Министерстве иностранных дел России опровергли договоренность вернуть захваченные около Керченского пролива украинские корабли до саммита в "нормандском формате", который назначен на 9 декабря.

Соответствующее заявление пресс-служба внешнеполитического ведомства сделала в субботу, 16 ноября, в комментарии "Интерфаксу".

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", – сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Россия отказалась возвращать корабли ВМС РБК

Напомним, 15 ноября, газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия якобы вернет украинские "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", отбуксировав их в море, где корабли должна встретить украинская сторона. Уточнялось, что Москва и Киев якобы уже приступили к обсуждению даты и места.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Они вернулись на Родину в результате обмена.

Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.

25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.

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