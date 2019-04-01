Корабли ударной группировки НАТО зашли в Одессу: что известно

Фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" прибыл 1 апреля в Одесский порт. На подходе еще один боевой корабль НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, отметив, что это дружественный визит, передает "Укринформ".

"Фрегаты "Торонто" и "Санта Мария" прибывают в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", - сообщили в пресс-службе.

Командиры "Торонто" и "Санта-Марии" с участием дипломатов своих стран проведут в Одессе встречи с командованием ВМС ВСУ и представителями местной власти.

Корабли примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости с кораблями НАТО и государств-партнеров.

"Торонто" – фрегат класса "Галифакс" водоизмещением 3875 т, которые с 1992 года находятся на вооружении Королевских ВМС Канады. Носитель противокорабельных ракет "Гарпун" (2 четырехконтейнерных ПУ). Противолодочное вооружение - два торпедных аппарата Mark 46. Вооружение ПВО – ЗРК "Sea Sparrow", артиллерийское – 57-мм пушка Bofors SAK 57. Вертолет – Sikorsky CH-148 Cyclone.

"Торонто"

"Санта Мариа" – фрегат класса "Санта Мария", которые являются модификацией американского проекта "Оливер Хазард Перри". Водоизмещение – 3610 тонн. Противокорабельное вооружение – ПКР "Гарпун", которые запускаются с носовой ПУ параллельно с зенитными ракетами SM-1 (в барабане 40 ракет). Противолодочное - два трехтрубных торпедных аппарата Mk 32. Авиационная группа – 1-2 вертолета SH-60 Seahawk.

"Санта Мария"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны заявили, что в 2019 году почти каждый месяц в украинские морские порты будут заходить корабли НАТО.

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