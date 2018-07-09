"Корабли иногда тонут": на росТВ Украине пригрозили из-за скандала в Азовском море

Российские пропагандисты очень странным образом отреагировали на возмущение Украины из-за перехвата Пограничной службой ФСБ РФ семи судов в Азовском море и завуалировано пригрозили ей затоплением кораблей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Соответствующая едкая дискуссия завязалась между ведущим программы "60 минут" Евгением Поповым и лидером движения "Патриоты великого отечества" Николаем Стариковым в эфире телеканала "Россия 1".

Так, Попов с ухмылкой обратился к своему собеседнику и, пытаясь ехидно пошутить, спросил у него, можно ли считать действия российских пограничников аннексией Азовского моря.

На это один из главных "рупоров Кремля" ответил ему не менее нелепой шуткой, в которой он озвучил прямой намек на агрессию в отношении Украины.

"Я думаю, что наши силы останавливают украинские суда для того, чтобы проверить, есть ли там аптечки, есть ли там спасательные жилеты. Потому что корабли, к сожалению, иногда тонут, это, наверное, абсолютно нормальная проверка безопасности с целью обеспечения безопасного судоходства в этом регионе. Мне кажется, украинским партнерам обижаться тут не на что", — лицемерно подытожил Стариков.

Как сообщал OBOZREVATEL, всплыли детали о странностях с одним из кораблей, задержанных РФ в Азовском море.