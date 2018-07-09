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"Корабли иногда тонут": на росТВ Украине пригрозили из-за скандала в Азовском море

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Российские пропагандисты очень странным образом отреагировали на возмущение Украины из-за перехвата Пограничной службой ФСБ РФ семи судов в Азовском море и завуалировано пригрозили ей затоплением кораблей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Соответствующая едкая дискуссия завязалась между ведущим программы "60 минут" Евгением Поповым и лидером движения "Патриоты великого отечества" Николаем Стариковым в эфире телеканала "Россия 1".

Так, Попов с ухмылкой обратился к своему собеседнику и, пытаясь ехидно пошутить, спросил у него, можно ли считать действия российских пограничников аннексией Азовского моря.

На это один из главных "рупоров Кремля" ответил ему не менее нелепой шуткой, в которой он озвучил прямой намек на агрессию в отношении Украины.

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"Я думаю, что наши силы останавливают украинские суда для того, чтобы проверить, есть ли там аптечки, есть ли там спасательные жилеты. Потому что корабли, к сожалению, иногда тонут, это, наверное, абсолютно нормальная проверка безопасности с целью обеспечения безопасного судоходства в этом регионе. Мне кажется, украинским партнерам обижаться тут не на что", — лицемерно подытожил Стариков.

Как сообщал OBOZREVATEL, всплыли детали о странностях с одним из кораблей, задержанных РФ в Азовском море.

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Николай Стариков
Место
Россия
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