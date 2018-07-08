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Корабли и самолеты США в Одессе: появилась реакция России

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Россия негативно относится к учениям США и Украины Си Бриз-2018 в Черном море, так как они "ухудшают военно-политическую ситуацию в регионе".

Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич в своем Twitter, заверив, что учения не представляют опасности для России.

Но, по его словам, хотя все передвижения отслеживаются онлайн и при необходимости реакция последует незамедлительно, совместные с США тренировки "провоцируют Киев на необдуманные действия, создавая у него иллюзию вседозволенности".

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Парламентарий также напомнил, что учения проводится за неделю до саммита Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки, которого "очень многие в мире ждут с большой надеждой".

"Не думаю, что учения создают хороший фон для этого саммита", — заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Черное море вошли военные корабли США, а в Одессе приземлились самолеты с американскими военными.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Фантазеры, это реакция клинцевича, а не России
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