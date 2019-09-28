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28 сентября • обновлено в 21:56
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Корабль затонул: появились подробности ЧП с украинцами в Атлантическом океане

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Судно "Bourbon Rhode", которое считалось пропавшим в Атлантическом океане, затонуло.

Об этом сообщили в пресс-релизе судовладельца вечером в субботу, 28 сентября.

Спасатели вместе с военно-морскими силами Франции продолжают поиски членов экипажа, подключив к операции вертолеты. Для оказания помощи некоторые суда даже изменили свой курс.

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Всего на борту "Bourbon Rhode" было около 10 украинцев. Пока что известно о спасении трех членов экипажа, двое из которых - украинцы.

vesselfinder.com

vesselfinder.com

Bourbon Rhode

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту Ульсан (Южная Корея) в субботу, 28 сентября, произошел взрыв и пожар на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты.

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