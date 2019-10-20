Корабль США с военными катерами для Украины вошел в Черное море

Корабль под американским флагом Ocean Freedom вошел в Черное море. На его борту – патрульные катера, которые являются военной помощью США для Украины.

О пути следования рассказал на своей странице в Facebook руководитель проекта ОО "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

Так, патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" закреплены на верхней палубе судна.

Как известно, это – быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Их передали украинской стороне 27 сентября прошлого года.

Маршрут следования

Маршрут следования

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае текущего года Государственная пограничная служба получила в свое распоряжение два катера типа Safe Boat 27 при содействии посольства США в Украине.

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