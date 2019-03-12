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"Копия "Мертвой головы!" На росТВ подняли панику из-за новшества в ВСУ

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Российские пропагандисты гневно отреагировали на смену шевронов 72 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев. На них изображен череп и надпись: "Украина или смерть".

Рупоры Кремля увидели в них отсылку к символике нацистской Германии и обвинили украинских защитников в поддержке гитлеровской идеологии. Бурными возмущениями они разразились в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пропагандисты Путина

Пропагандисты Путина

Скриншот видео

"Поддержать моральный дух украинских Вооруженных сил решили, как это часто бывает в Украине, с нацистским уклоном. По случаю дня рождения Тараса Шевченко 72 механизированную бригаду ВСУ имени Черных Запорожцев наградили нашивками с черепами на красном фоне. Разумеется, что по чистому совпадению, новые нашивки — просто копия 3 танковой дивизии СС "Мертвой головы"!" — вскипела одиозная ведущая передачи, пропагандистка Ольга Скабеева.

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Новая символика 72 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев

Новая символика 72 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев

Facebook Виктора Муженко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее российские пропагандисты оскандалились нелепым фейком о том, что воины ВСУ массово стали исповедовать идеологию нацизма. В этой связи военторги якобы не успевают пополнять запасы нашивок с символикой Третьего Рейха.

  • Также на российском телевидении вызвал бурную реакцию видеоролик об учениях ВСУ. В частности, пропагандисты увидели в нем отсылки к фашистской Германии, поскольку аудиорядом для клипа стала известная композиция Рихарда Вагнера "Полет Валькирии".

  • Однако украинский журналист Роман Цимбалюк разгромил такую оценку пропагандистов. Он отметил, что им самим следует поискать сходства с гитлеровцами, ведь именно они стали главными оккупантами ХХІ века.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Вооруженные силы Украины
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Скабєєва зі страхування - обпісялась !
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минин евген
минин евген
кацапьё хрюкает - караван идёт.
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Так нынче в кацапии любое изображение черепа - это нацистский признак? Бедные флибустьеры Карибского моря, даже не догадывались, что они нацисты!)))
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минин евген
минин евген
Ткачук Татьяна, при этом РНЕ спонсируемое ФСБ для кацапов - все нормально.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ткачук Татьяна, у этих длбйбов везде нацисты мерещатся, вот только мировые съезды неонацистов, почему-то, происходят в Санкт-Петербурге при финансировании Кремля.
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