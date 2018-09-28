Копал под Минобороны России: вскрылись неожиданные детали убийства журналистов в ЦАР

Погибший в Центральноафриканской Республике журналист Орхан Джемаль расследовал возможные неучтенные поставки оружия из России действующим частным компаниям.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на близкого друга Джемаля. Он утверждает, что собственное расследование журналист вел с февраля 2018 года.

"Спрашивал, как в российские ЧВК поступает оружие. Частью информации я поделился — потом, по мере поступления информации от его источников, он спрашивал у меня, насколько она достоверна и как ее оценивать. Я рассказал ему ровно столько, чтобы его не зачистили: объяснил, что стоит уже, наверное, остановиться. К сожалению, он меня не послушался. И не было у нас таких отношений, чтобы Джемаль меня слушался", — рассказал источник.

Он пояснил, что журналиста интересовало, как устроена логистика поставок оружия, и на каком основании его передают ЧВК. Джемаль обращался к источникам в Минобороны РФ и узнал, что в дни командировки в ЦАР должна была произойти передача от ведомства действующей там российской ЧВК.

Как утверждает близкий к ФСБ собеседник, россиянин ехал в ЦАР, чтобы зафиксировать этот момент на камеру. Кроме того, журналистка Надежда Кеворкова рассказала, что "за несколько недель до гибели Джемаль сказал, что его могут вот-вот арестовать". Также один из знакомых россиянина сообщил, что за несколько недель до поездки его прослушивали.

Орхан Джемаль

Более того, офицер Минобороны РФ, пожелавший остаться анонимом, рассказал о повышении уровня секретности по российскому присутствию в ЦАР после убийства съемочной группы.

"В донесениях пишут про все: Турция, Сирия, Донбасс — и ни слова про ЦАР. А оружие и специалисты, наоборот, туда повалили. В ЦАР сейчас стрелять стали почти как в Сирии. Вся страна перевооружается в наше", – отметил он.

Напомним, что российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева нашли мертвыми 31 июля. Они снимали в ЦАР документальный проект о работе ЧВК "Вагнер".

2 августа министр по вопросам СМИ ЦАР Анж Максим Казаги рассказал, что на них напали при попытке отобрать автомобиль. Также одной из версий является их устранение наемниками "Вагнера".

9 августа стало известно, что с консультантом из ЦАР журналистов познакомил человек, которого связывают с "поваром" президента РФ Владимира Путина.

Позже "МБХ-Медиа" обнародовало информацию, что к смерти могут быть причастны люди, связанные с правительственными структурами.

Как сообщал OBOZREVATEL, родственники съемочной группы уверены, что убийство было спланировано и связано с подготовкой фильма о добыче полезных ископаемых в ЦАР.