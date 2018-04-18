"Контрофак": у Путина придумали "страшную ответку" на санкции США

В ответ на западные санкции председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать структуру по реагированию под названием "Контрофак".

"В ряде случаев ответы могут быть найдены и путем встраивания в эти схемы либо специально созданных государственных структур, либо использования имеющихся. В этой связи возникло наше предложение создать в правительстве какой-то центр мониторинга ситуации, причем не только поддержки конкретных компаний, а выстраивания какой-то технологии. Премьер, в принципе, с этим согласился. Другое дело — надо подумать, где его разместить", – сообщает РИА "Новости".

По словам Шохина, задачей ведомства будет мониторинг ситуации и определение формы поддержки РФ.

"Мое предложение — в порядке не могу сказать шутки — создать структуру под названием "Контрофак". Поскольку в Минфине США — OFAC, то нам надо создать структуру "Контрофак". Там не идет речь о том, чтобы наказывать кого-то, но мониторить ситуацию и определять, какая форма поддержки нужна – внешнеэкономическая, кредитная, рефинансирование. И ЦБ, Минфин, Минпромторг, Минэкономики должны как-то включиться", – сказал он.

Медведев принял такое предложение, заявив, что такой центр "нужен".

"Другое дело – наверно, не надо создавать федеральный орган исполнительной власти новый для этого, но надо подумать, где его разместить. Мы считаем, что было бы неплохо не только иметь такой центр по мониторингу ситуации, по выработке решений, но и механизм принятия решений", – резюмировал Шохин.

Как сообщал "Обозреватель", 6 апреля Министерство финансов США внесло в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В ответ депутаты Госдумы предложили запретить поставку алкоголя, табака и лекарства.