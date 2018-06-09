"Конкурс": Путин открыто заговорил о преемнике

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет преемника в классическом смысле слова.

Таким образом он прокомментировал в интервью возможность выбрать человека из рядов губернаторов, отметив подрастание нового поколения. Об этом сообщает "Вести".

"Нужно следить с особым вниманием за теми, у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации. Вы нескольких губернаторов перечислили. У них явно получается. Но я уверен, просто абсолютно убежден в том, что не только у них, но и у других вновь назначенных мною", – сказал Путин.

По словам главы Кремля, недавно назначенные губернаторы являются достаточно молодыми, профессионально подготовленными и мотивированными на достижение конечного результата.

"Это видно по ним, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует. Я хочу пожелать им успеха и всячески буду помогать им, чтобы они смогли реализовать свои планы улучшения жизни людей", – заявил президент РФ.

В свою очередь, Путин уклончиво ответил на вопрос, объявлен ли конкурс на преемника среди губернаторов.

"Жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать. А в конечном результате действительно граждане России определят, кто является наиболее достойным", — добавил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время прямой линии 7 июня Путин ответил, не устал ли он руководить государством. В свою очередь, российский оппозиционный политик Илья Пономарев спрогнозировал скорый уход главы Кремля.