Конкурентка Лукашенко на выборах заявила об угрозах с 'украинского номера'

Кандидат в президенты от оппозиции и главная соперница нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила об угрозах.

Они якобы поступали ей от неизвестных лиц, которые звонили с украинской номера. Об этом сообщает "Настоящее время".

В частности, Тихановская отметила, что ей обещали проблемы, если она не снимет свою кандидатуру с выборов. К тому же неизвестные угрожали не только самой оппозиционерке, но и ее детям.

"Это был звонок из украинского номера: "Мне просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом", – пересказала она.

Кандидат на пост белорусского лидера назвала такой поступок "низким и подлым", но она не собирается отступать назад.

"Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет. И если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать. Это был один аргумент в пользу того, что мне стоит идти дальше", – добавила она.

Стоит отметить, что ранее Тихановская назвала Крым "юридически украинском, но фактически – российским". Кроме этого, российско-украинскую войну она окрестила "болезненным вопросом, который разделяет людей".

"Мне очень болит тот факт, что в Украине была война, страна перешла с одной стороны на другую. Это очень болезненный вопрос. Этот вопрос разделяет людей и настраивает друг против друга", – говорила Тихановская.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько высказал мнение, что Светлана Тихановская могла бы выиграть с большим отрывом у действующего главы государства Александра Лукашенко.