Конкурентка Лукашенко на выборах президента Беларуси сказала, чей Крым. Видео

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую называют главной конкуренткой действующего главы государства, ответила на вопрос о том, чей Крым.

В интервью "Еврорадио" она заявила, что юридически полуостров является украинским, но фактически – российским (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам. Юридически Крым Украинский, фактически – российский. Не мучайте меня больше", – сказала Тихановская.

Она отметила, что ей "больно из-за войны в Украине, которая разделяет людей и настраивает друг против друга".

Во время интервью "Медузе" Тихановскую уже спрашивали о том, чей Крым, однако тогда она не дала прямой ответ.

"Мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более, что я не политик", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько высказал мнение, что Светлана Тихановская могла бы выиграть с большим отрывом у действующего главы государства Александра Лукашенко.

Напомним, что выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.