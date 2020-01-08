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8 января • обновлено в 12:49
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Конгресс США отреагировал на обстрел Ираном американских военных баз в Ираке

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить провокации по отношению к Ирану.

Такое заявления она сделала на фоне атаки на военные объекты США в Ираке ночью 8 января. Соответствующий ее пост был опубликован в Twitter.

По ее словам, Конгресс внимательно следит за ситуацией после бомбардировок американских войск, в результате чего были убиты 26 военных.

Нэнси Пелоси призвала Трампа прекратить провокации против Ирана

Нэнси Пелоси призвала Трампа прекратить провокации против Ирана

"Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну", – написала Пелоси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Тема
Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Конгресс США
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Гриневский Александр
Гриневский Александр
Мудрые слова!
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россия москва
россия москва
Гриневский Александр, завтра она скажет другое.
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