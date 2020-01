Конгресс США отреагировал на обстрел Ираном американских военных баз в Ираке

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить провокации по отношению к Ирану.

Такое заявления она сделала на фоне атаки на военные объекты США в Ираке ночью 8 января. Соответствующий ее пост был опубликован в Twitter.

По ее словам, Конгресс внимательно следит за ситуацией после бомбардировок американских войск, в результате чего были убиты 26 военных.

"Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну", – написала Пелоси.

