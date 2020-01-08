Конгресс США отреагировал на обстрел Ираном американских военных баз в Ираке

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить провокации по отношению к Ирану.
Такое заявления она сделала на фоне атаки на военные объекты США в Ираке ночью 8 января. Соответствующий ее пост был опубликован в Twitter.
По ее словам, Конгресс внимательно следит за ситуацией после бомбардировок американских войск, в результате чего были убиты 26 военных.
Нэнси Пелоси призвала Трампа прекратить провокации против Ирана
"Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну", – написала Пелоси.
Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war.— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 8 января 2020 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после гибели 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После гибели иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
8 января госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президет Майк Пенс прибыли на совещание к президенту Дональду Трампу из-за бомбандировки Ираном американских военных баз в Ираке.
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