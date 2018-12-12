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Евгений Платон
Евгений Платон
БизнесменВсе статьи автора

Конгресс США начал наступление на ''Северный поток-2''

1.9т

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа и приняла резолюцию против строительства "Северного потока – 2".

В резолюции, поддержанной законодателями от обеих партий, говорится, что трубопровод является "радикальным шагом назад для энергетической безопасности Европы и интересов США".

Документ призывает правительства европейских стран отказаться от участия в проекте и также призывает президента Дональда Трампа "использовать все имеющиеся средства для поддержки европейской энергетической безопасности".

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"Северный поток – 2" – один из нескольких российских проектов по обеспечению прямого доступа "Газпрома" к его крупнейшим европейским рынкам в обход Украины.

В резолюции говорится, что "Северный поток – 2" усилит контроль России над европейским энергетическим рынком:

"Геополитический интерес России к “Северному потоку – 2” заключается не в повышении энергетической безопасности Европы, а в том, чтобы вбить клин между европейскими странами и резко сократить политическое влияние Украины в отношении России, а также значительный доход, получаемый Украиной от сборов за транзит".

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Палата представителей призывает европейские правительства отказаться от "Северного потока – 2", а президента Дональда Трампа – использовать "все доступные средства для поддержки европейской энергетической безопасности с помощью политики снижения зависимости от Российской Федерации".

Палата поддерживает введение санкций в связи со строительством "Северного потока – 2" в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций.

Администрация Трампа изучает возможность введения санкций против европейских компаний – участников проекта. Финансовыми партнерами проекта по доставке российского газа в Германию являются компании Engie SA, Royal Dutch Shell и другие.

"Ведение бизнеса с "Северным потоком – 2" несовместимо с общими трансатлантическими ценностями", – заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон в ходе телеконференции ранее в тот же день.

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В прошлом году Трамп подписал закон, дающий ему право вводить санкции против компаний, участвующих в проекте, мотивируя это тем, что Германия может стать "пленницей" Москвы.

В ответ Москва назвала атаки Трампа попыткой продвижения американского сжиженного природного газа в Европе.

Следующий состав Палаты представителей, который после выборов соберется в начале следующего года и в котором у демократов большинство, несомненно будет еще более жестким по отношению к России и российским "газовым" проектам.

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Автор
Евгений ПлатонЕвгений Платон
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
Источник
Источник:Facebook Евгения Платона
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хант мануэль
хант мануэль
Кажется пришел пипец NORTH stream-2 .И это не может не радовать!
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Питон Каа
Питон Каа
Украина не осуществляет политического влияния на Россию посредством транзита газа, она осуществляет экономический шантаж, от которого Россия хочет избавится. Ну а то, что Украина может лишиться доходов за транзит, так это право России, определять каким образом доставлять свой газ покупателям. А каким образом можно вбить клин между европейскими странами посредством поставки газа по морскому газопроводу и вовсе загадка. Газ это просто товар, кто не хочет - не покупает.
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