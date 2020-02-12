Конгресс против, Трамп - за: в США думают над наказанием бывшего эксперта по Украине в Белом доме

В Конгрессе США выступили против желания президента Дональда Трампа применить дисциплинарное взыскание к бывшему эксперту по Украине в Белом доме.

Конгрессмен Мак Торнберри считает, что по отношению к подполковнику Александру Виндману этого делать не следует, сообщает издание The Hill.

"Его карьера должна продвигаться на основании его талантов и возможностей", – заявил главный республиканец в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США Торнберри.

Ранее Трамп рекомендовал Пентагону привлечь Виндмана к ответственности. При этом он оставил решение за самим ведомством. Как отмечает издание, таким образом президент продемонстрировал, что он не будет против дополнительных взысканий в отношении госслужащих, которые дали против него показания в процессе импичмента.

Дональд Трамп РИА Новости

Как писал OBOZREVATEL ранее:

Президент Дональд Трамп уволил эксперта по Украине в Совете национальной безопасности США Александра Виндмана, который является ключевым свидетелем по делу об импичменте.

Затем Трамп оправдался за увольнение эксперта по Украине в Белом доме. Он заявил, что уволил Виндмана из-за его "недисциплинированости".

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