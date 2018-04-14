Британия выдвинула ультиматум Асаду и Путину

Для урегулирования конфликта в Сирии, где поддерживаемый Россией президент Башар Асад применил химическое оружие против мирного населения, необходимо обязательное выполнение четырех ключевых условий.

Об этом постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила в ходе заседания Совета Безопасности, передает Russia Today.

"Первое: сирийская программа химического оружия должна быть прекращена, а запасы химоружия — уничтожены навсегда. Второе: необходимо немедленно прекратить военные действия в соответствии со всеми резолюциями СБ ООН", — заявила Пирс.

Третьим условием является возвращение властей Сирии к переговорному процессу, а четвертым - "ответственность за использование химического оружия в Сирии".

Карен Пирс

Как писал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.