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Конфликт в Сирии: в Белом доме сделали заявление о выводе войск

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В Белом доме подтвердили информацию о выводу войск США из Сирии.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс после сообщения Дональда Трампа, передает Reuters.

"Пять лет назад ИГИЛ была очень мощной и опасной силой на Ближнем Востоке, и теперь Соединенные Штаты победили халифат. Мы начали возвращать войска Соединенных Штатов домой, когда мы переходим к следующему этапу этой кампании", – сказала Сандерс.

Сара Сандерс

Сара Сандерс

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Она уточнила, что полностью вывод войск США из Сирии займет от 60 до 100 дней. Более того, победа над исламистами не означает конец операций антитеррористической коалиции.

Сирия

Сирия

etcetera.media

В свою очередь Пентагон отказался от комментариев, сказав лишь, что продолжает работать с партнерами в регионе. Зато сенатор-республиканец США Линдси Грэм пояснил, что вывод войск будет иметь "разрушительные последствия" во всем мире.

"Вывод американских войск в это время был бы большой победой для ИГИЛ, Ирана, (президента) Башара Асада из Сирии и России", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дорнальд Трамп уже объявил о победе над террористами ИГИЛ в Сирии.

Читайте все новости по теме "Війна в Сирії" на OBOZREVATEL.

Тема
Війна в Сирії
Место
США
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Ш. Олег
Ш. Олег
Молодцы американцы, всех побеждают! Немцев во Вторую мировую, сегодня вот ИГИЛ… И это несмотря на то, что и тогда, и сейчас под ногами у них вертелись, мешая, надоедливые и ни на что не способные русские. :)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Какое у неё вдохновенное лицо!!! Именно с таким лицом нужно сообщать об "исторической победе" и следующей за ней бегством усравшегося войска
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Пигин Макс
Пигин Макс
Семёнов Александр, Ждём, когда она с таким же лицом расскажет о том, что пиндосы покидают Украину.
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Питон Каа
Питон Каа
На кого же США бросают там своих бармалеев? Израиль им не поможет, да и Турция пожалуй тоже. И Саудиты на США пока еще дуются.
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