Конфликт в Сирии: в Белом доме сделали заявление о выводе войск

В Белом доме подтвердили информацию о выводу войск США из Сирии.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс после сообщения Дональда Трампа, передает Reuters.

"Пять лет назад ИГИЛ была очень мощной и опасной силой на Ближнем Востоке, и теперь Соединенные Штаты победили халифат. Мы начали возвращать войска Соединенных Штатов домой, когда мы переходим к следующему этапу этой кампании", – сказала Сандерс.

Сара Сандерс ИноСМИ

Она уточнила, что полностью вывод войск США из Сирии займет от 60 до 100 дней. Более того, победа над исламистами не означает конец операций антитеррористической коалиции.

Сирия etcetera.media

В свою очередь Пентагон отказался от комментариев, сказав лишь, что продолжает работать с партнерами в регионе. Зато сенатор-республиканец США Линдси Грэм пояснил, что вывод войск будет иметь "разрушительные последствия" во всем мире.

"Вывод американских войск в это время был бы большой победой для ИГИЛ, Ирана, (президента) Башара Асада из Сирии и России", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дорнальд Трамп уже объявил о победе над террористами ИГИЛ в Сирии.