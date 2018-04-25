Конфликт в Сирии: международник указал причины бессилия ООН

Организация Объединенных Наций все чаще сталкивается с конфликтами, которые неспособна урегулировать в рамках своих полномочий из-за разногласий между ключевыми странами.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко, комментируя затянувшийся конфликт в Сирии.

"ООН делала очень много шагов и во многом пыталась изменить ситуацию. Они организовывали переговоры в Женеве, есть спецпредставитель по Сирии Стаффан де Мистура от ООН, через международные организации они привлекали Карлу дель Понте, которая была международным прокурором в Гаагском трибунале по делу Слободана Милошевича и т.д. Но вопрос в том, что все решения в ООН принимают пять государств. Это постоянные члены Совбеза ООН: Россия, Китай, США, Франция и Британия. Оны пытаются влиять на мировую политику", - подчеркнул эксперт.

При этом Мусиенко предположил, что организация еще полностью не изжила себя.

"Возможно, ООН и исчерпала себя, но пока не предложена альтернатива", - отметил он.

По его словам, проблема заключается в том, что "мир не един во многих вопросах".

"Много стран имеют свои собственные определенные интересы и будут действовать определенным образом. США выступают за свой порядок, Россия и Китай бросают вызов этому порядку. До этого была Лига Наций, которая исключила из своих рядов СССР, но это не помогло избежать войны. В любом случае не стоит преувеличивать роль ООН, хотя они делают очень много правильных вещей, но у вопросах войны и мира мы видим, что все упирается в право вето", - заключил международник.

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