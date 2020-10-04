Конфликт в Нагорном Карабахе начался с подачи Путина, – Пионтковский

Азербайджан якобы пошел на военную операцию в "республике Нагорный Карабах" с одобрения России и ее главы Владимира Путина, который хотел досадить президенту Армении Николу Пашиняну.

Такое мнение в эфире "Еспресо" высказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, Москва "ненавидит режим Пашиняна, несмотря на все его угодничество во внешнеполитическом плане" перед РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если говорить о карабахском конфликте, я абсолютно уверен, что Алиев [Ильхам Алиев, президент Азербайджана] начал военную операцию – у которой, с точки зрения Азербайджана, есть своя логика: восстановление территориальной целостности – с одобрительного кивка Москвы", – считает Пионтковский.

Он добавил, что приход Пашиняна к власти "в результате народного возмущения против правящей клептократии", – "это такое же личное оскорбление для Путина, как в свое время лом в заднице полковника Каддафи".

Политолог сказал, что целью Москвы изначально было дать урок режиму Пашиняна "и даже, возможно, при благоприятном развитии событий вернуть прежних друзей Москвы к власти" – бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Пионтковский также обратил внимание на то, что риторика Алиева совпадает с "методичками кремлевских пропагандистов".

"Конечно, один из мотивов Путина – это преодолеть международную изоляцию, которая сейчас намечалась после событий в Беларуси и отравления Навального, и показать себя значимым политическим деятелем.

Частично это уже достигнуто. Макрон уже звонит Путину и снова повторяет, что без Путина в мире невозможно решить не одну геополитическую проблему. Это тот человек [Макрон], который еще несколько дней назад возмущался, утверждая, что с президентом Франции нельзя разговаривать как с русским крестьянином и так нагло лгать ему в лицо", – сказал политолог.

"Частично Путин своих целей достиг, но за счет нового кровавого конфликта, который грозит вообще вылиться, не побоюсь этого слова, в новую мировую войну", – подытожил Пионтковский.

О подробностях восьмого дня боев между Азербайджаном и Арменией в непризнанном Нагорном Карабахе читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Армении заявил, что карабахские города Степанакерт и Мартакерт 4 октября подвергались ударам авиации и артиллерии с азербайджанской стороны.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что хочет ввести в страну российские войска.