Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения усилила режим военного положения

Власти Армении ужесточили условия военного положения из-за вооруженного конфликта с Азербайджаном.

Согласно решению правительства, запрещены публикации которые критикуют или ставят под сомнение обороноспособность Армении и Нагорного Карабаха, а также действия государственных органов, сообщает Armenia today.

Контроль за соблюдением новых правил поручили армянской полиции. Правоохранители получили полномочия по устранению подобных сообщений и сведений, а также по осуществлению временного изъятия или наложения ареста на печатающие устройства, радиовещательные и звукоусиливающие технические средства, множительную технику.

Напомним, война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

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