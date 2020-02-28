Россия и Турция договорятся? Международник прояснил позицию США по Сирии

Непосредственное вмешательство США и НАТО в конфликт между Турцией и Сирией, которую поддерживает Россия, на данный момент маловероятно.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса, комментируя очередное обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Он предположил, что в итоге Россия и Турция могут договориться.

По его мнению, США активизирует дипломатическую работу с Турцией, чтобы "перетянуть" Анкару на свою сторону – но не более.

В частности, Куса напомнил об обещаниях президента США Дональда Трампа "не лезть в бесконечные ближневосточные войны".

"Не думаю, что дойдет до практических шагов. Во-первых, потому что выборы (президента США. – Ред.), и Трампу это сейчас не нужно. Во-вторых, они не хотят лезть в Сирию, откуда недавно вывели большинство войск. В-третьих, у них там нет особенных стратегических интересов…. Трамп четко заявил о своей цели в Сирии: "We need oil" ("Нам нужна нефть". – Ред.). Идлиб сюда не входит", – объяснил он.

Сейчас Идлиб – единственный регион Сирии, который находится под контролем оппозиции aljazeera.com

Что касается НАТО, то международник расценил просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о помощи как "символическую".

"Все знали, что Альянс не будет вмешиваться. На это нужно согласие как минимум всех 29 стран, а это очень сложно, поскольку далеко не у всех из них есть энтузиазм и хорошие отношения с Турцией – например, у Греции и Кипра – чтобы санкционировать какую-то операцию или поддержку турецких войск в сирийском Идлибе", – отметил Куса.

При этом эксперт подчеркнул, что нынешняя эскалация станет серьезным испытанием "на прочность" отношений России и Турции.

"Это своеобразный тест, финальный экзамен на стойкость, эффективность турецко-российского альянса, который сама Россия инициировала и выстраивала после истории со сбитым российским самолетом в 2015 году…. Если они (Турция и Россия. – Ред.) не договорятся и будут дальше так "гибридно" воевать – значит, ничего не изменилось", – пояснил он.

"Я сейчас делаю ставку на то, что Россия и Турция договорятся. А вот какими будут условия – пока это интрига", – подытожил Куса.

Конфликт в Сирии (кадр из видео) BBC News / YouTube

Для справки:

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Россия активно выступает на стороне режима президента Башара Асада, Турция же поддерживает сирийскую оппозицию. Сейчас Идлиб остается единственным регионом Сирии, который находится под контролем антиасадовских сил. Осенью 2019 года президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе и создании демилитаризованной зоны.

OBOZREVATEL напоминает, что очередная эскалация конфликта произошла в ночь на 28 февраля. В результате авиационного удара, нанесенного правительственными силами Сирии по Идлибу, погибли 33 турецких военных и более 10 мирных жителей. Анкара нанесла ответные удары и созвала экстренное заседание НАТО.

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