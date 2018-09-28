Конфликт спецслужб: всплыли скандальные подробности разоблачения отравителя Скрипаля

За утечкой информации о личности подозреваемого в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Анатолия Чепигу (Руслана Боширова) могут стоять российские спецслужбы.

Об этом заявил политолог, эксперт Центра политических технологий РФ Александр Макаркин в интервью Rzeczpospolita. По его словам, объем информации в отношении офицеров военной разведки вызвал в Москве именно такие слухи.

"Последний конфликт между спецслужбами произошел весной 2017 года. Тогда потерял должность и был арестован начальник антикоррупционной службы МВД генерал Денис Сугробов", - отметил он.

По словам Макаркина, Сугробов пытался расширить влияние благодаря доступу к важной информации, но он столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны других служб.

"Данные паспортов хранятся в базе данных МВД. Но мне трудно представить, чтобы это ведомство начало какую-то кампанию против военной разведки", - заявил он.

В свою очередь другие специалисты в Москве полагают, что в конфликте с разведкой могут находиться внутренние спецслужбы, которые потеряли терпение к выпадам военных после Солсбери. Особую нервозность проявили бы в Службе внешней разведки, что могло послужить для дальнейших утечек данных о Петрове и Боширове.

"Скорее всего, мы имеем дело с банальной коррупцией. В нашем интернете можно купить любой доступ к целому спектру баз данных. Этим часто пользуются бизнесмены", - добавил Макаркин.

Как сообщал OBOZREVATEL, The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии".

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандальное открытие "вбросом" и потребовала доказательств. Позже российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о награждении президентом РФ человека с таким именем. Также появилась информация, что Чепига мог лично знать Скрипаля.