Конец войне? Трамп уберет солдат с Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем намерен вывести американский военный контингент из Корейского полуострова.

Однако, подчеркнул он, эта задумка будет осуществлена лишь в том случае, если переговоры с КНДР закончатся успешно, передает Fox News.

"Я хотел бы вывести войска, как только это станет возможным, потому что это стоит нам много-много денег", - объяснил он.

Новости Трамп ответил на оскорбления голливудского актера Роберта де Ниро

При этом Трамп уточнил, что не обсуждал этот вопрос с главой КНДР Ким Чен Ыном во время встречи в Сингапуре.

На данный момент в Южной Корее находятся 32 тыс. американских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время исторической встречи в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал провести "полную денуклеаризацию Корейского полуострова".