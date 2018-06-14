Конец войне? Трамп уберет солдат с Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем намерен вывести американский военный контингент из Корейского полуострова.
Однако, подчеркнул он, эта задумка будет осуществлена лишь в том случае, если переговоры с КНДР закончатся успешно, передает Fox News.
"Я хотел бы вывести войска, как только это станет возможным, потому что это стоит нам много-много денег", - объяснил он.
При этом Трамп уточнил, что не обсуждал этот вопрос с главой КНДР Ким Чен Ыном во время встречи в Сингапуре.
На данный момент в Южной Корее находятся 32 тыс. американских военных.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время исторической встречи в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал провести "полную денуклеаризацию Корейского полуострова".
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