"Конец войне": Трамп сделал громкое заявление после встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени прекратить формальное состояние войны с Северной Кореей.

Глава США дал итоговую пресс-конференцию по окончании саммита в Сингапуре, на которой, в частности, рассказал о полученных от лидера КНДР Ким Чен Ына обещаниях, передает CNN.

"Почти 70 лет назад, подумайте об этом, 70 лет назад, невероятно кровавый конфликт оставил Корейский полуостров разоренным. В конфликте погибло бесчисленное количество людей, в том числе десятки тысяч храбрых американцев. Хоть соглашение о перемирии и было подписано, война так и не закончилась. Но теперь мы все можем надеяться, что скоро ей придет конец. И так будет", — заявил он журналистам.

Трамп также указал на то, что история знает примеры, когда вчерашние "противники становились друзьями".

Американский президент заверил, что США прекратят проведение совместных военных учений с Южной Кореей, и не исключил вероятного вывода солдат США с ее территории.

"Я хочу вывести наших солдат. Я хочу вернуть их домой", — сказал он, отметив при этом, что эта задача не является самой актуальной в повестке дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры США и КНДР по итогам встречи в Сингапуре подписали итоговое соглашение о признании достигнутого на саммите прогресса. Позже были опубликованы четыре основных тезиса соглашения.