"Конец сочувствия российскому вранью": Латынина объяснила важность трагедии MH17

Трагедия со сбитым Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе положила конец западному сочувствию российскому вранью.

Так, российская журналистка Юлия Латынина в программе на "Эхо Москвы" заявила, что именно после этой истории за рубежом перестали верить в российскую пропаганду.

"Вся история с "Буком" была концом нашего дискурса о том, что мы не причастны к тому, что происходит в Донбассе и вообще, она была, заметим, концом западного сочувствия российскому вранью. После "Бука" — вы заметили? – это бесконечное наше вранье — "Боинг", но не "Бук", "Бук", но не наш, наш, но не мы, и вот, пожалуйста, вам еще диспетчера испанского, который оказался потом испанским мошенником, и вот вам, пожалуйста, снимок самый натуральный, на котором виден "Боинг" размером в два километра, и вот вам, пожалуйста, признание украинского пилота, который сбивал этот самый украинский самолет – вот эта система бесконечного вранья отстреливается как тепловые ловушки для того, чтобы спутать человека", - говорит она.

По словам журналистки, на россиян эта ложь еще подействовала, однако после нее за рубежом перестали верить во все, что вещает российская пропаганда.

Sputnik International

"И во внутреннем распорядке она более-менее пригодилась, потому что это, вообще, заметим, одна из особенностей fake news, что когда вы говорите правду или те вещи, которые приближенные к правде, то вы говорите всегда в одном направлении. Вы можете вносить какие-то существенные коррективы, даже очень существенные детали, но направление у вас общее остается неизменным. Когда вы говорите вранье, вы все время продуцируете разные тексты, которые взаимно противоречат друг другу, потому что очевидно, что если "Боинг" был сбит украинской ракетой с "Бука", то он не мог быть сбит украинским истребителем. А если он был сбит украинским истребителем, то очевидно, что трупы были нормальные, а не "несвежие", как потом утверждал Стрелков. Получается, что, во-первых, это не мы сбили, а во-вторых, трупы были несвежие.

Так вот эта система вранья, она завораживающе действует на наиболее глупых людей, на людей, подверженных пропаганде, потому что она является мифологической системой, она должна превратить действительность в набор совершенно противоречащих друг другу равновероятных идей.

Потребитель этого бесконечного кремлевского вранья не замечает, что если украинцы сбили "Боинг" истребителем, то трупы не могли быть "несвежие". Вот в этом смысле история с "Буком" была тем поворотным моментом, после которого российской пропаганде за рубежом, что бы она ни говорила, просто перестали верить", - утверждает Латынина.

Напомним, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.

В ответ Путин заявил, что не видел отчета и пообещал подробно его изучить. 25 мая Россию призвали признать свою вину НАТО и ЕС, а Австралия и Нидерланды обвинили страну в трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Латынина заявила, что если бы Россия не действовала нечестными методами, трагедии со сбитым Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году можно было бы избежать.