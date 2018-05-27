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"Конец сочувствия российскому вранью": Латынина объяснила важность трагедии MH17

1.4тЧитать новость на украинском

Трагедия со сбитым Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе положила конец западному сочувствию российскому вранью.

Так, российская журналистка Юлия Латынина в программе на "Эхо Москвы" заявила, что именно после этой истории за рубежом перестали верить в российскую пропаганду.

"Вся история с "Буком" была концом нашего дискурса о том, что мы не причастны к тому, что происходит в Донбассе и вообще, она была, заметим, концом западного сочувствия российскому вранью. После "Бука" — вы заметили? – это бесконечное наше вранье — "Боинг", но не "Бук", "Бук", но не наш, наш, но не мы, и вот, пожалуйста, вам еще диспетчера испанского, который оказался потом испанским мошенником, и вот вам, пожалуйста, снимок самый натуральный, на котором виден "Боинг" размером в два километра, и вот вам, пожалуйста, признание украинского пилота, который сбивал этот самый украинский самолет – вот эта система бесконечного вранья отстреливается как тепловые ловушки для того, чтобы спутать человека", - говорит она.

По словам журналистки, на россиян эта ложь еще подействовала, однако после нее за рубежом перестали верить во все, что вещает российская пропаганда.

Sputnik International

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"И во внутреннем распорядке она более-менее пригодилась, потому что это, вообще, заметим, одна из особенностей fake news, что когда вы говорите правду или те вещи, которые приближенные к правде, то вы говорите всегда в одном направлении. Вы можете вносить какие-то существенные коррективы, даже очень существенные детали, но направление у вас общее остается неизменным. Когда вы говорите вранье, вы все время продуцируете разные тексты, которые взаимно противоречат друг другу, потому что очевидно, что если "Боинг" был сбит украинской ракетой с "Бука", то он не мог быть сбит украинским истребителем. А если он был сбит украинским истребителем, то очевидно, что трупы были нормальные, а не "несвежие", как потом утверждал Стрелков. Получается, что, во-первых, это не мы сбили, а во-вторых, трупы были несвежие.

Так вот эта система вранья, она завораживающе действует на наиболее глупых людей, на людей, подверженных пропаганде, потому что она является мифологической системой, она должна превратить действительность в набор совершенно противоречащих друг другу равновероятных идей.

Потребитель этого бесконечного кремлевского вранья не замечает, что если украинцы сбили "Боинг" истребителем, то трупы не могли быть "несвежие". Вот в этом смысле история с "Буком" была тем поворотным моментом, после которого российской пропаганде за рубежом, что бы она ни говорила, просто перестали верить", - утверждает Латынина.

Напомним, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.

В ответ Путин заявил, что не видел отчета и пообещал подробно его изучить. 25 мая Россию призвали признать свою вину НАТО и ЕС, а Австралия и Нидерланды обвинили страну в трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Латынина заявила, что если бы Россия не действовала нечестными методами, трагедии со сбитым Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году можно было бы избежать.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.

Темы
На Донбассе сбит Boeing-777российская пропаганда
Персона
Юлия Латынина
Место
Россия
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