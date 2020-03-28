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28 марта • обновлено в 16:17
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Конец Шенгенской зоны? Дипломат рассказал, как коронавирус повлияет на ЕС

1.3т
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Пандемия коронавирса в мире не должна повлиять на единство Европейского Союза и угрожать распаду Шенгенской зоны.

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Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном конце Шенгенской зоны из-за коронавируса.

"Пандемия коронавируса – это вызов для всего мира, каждая страна страдает. Вопрос лишь в том, как найти лучшие пути, чтобы эту угрозу можно было уменьшить. На этом фоне заявления Макрона мне кажутся довольно странными. Он в последнее время вообще решил удивлять мир экстравагантными заявлениями, и думаю, что это очередное творческое преувеличение", – считает дипломат.

Эммануель Макрон

Эммануель Макрон

"Главком"

По его мнению, в нелегкой ситуации, сложившейся во всем мире, европейские партнеры найдут пути взаимопонимания, и пандемия не остановит процесс взаимодействия и глобализации.

"Другой вопрос – пандемия должна дать нам подсказку, что такие вещи являются очень специфическими и нам совместно надо думать над тем, как с этой угрозой бороться. Мы все – украинцы, французы, американцы, китайцы – оказались не готовы к этому. Это то, что требует общемировых усилий", – отметил Огрызко.

Дипломат считает, что все страны "сделают из пандемии правильные выводы, нужно не закрываться в своих исследованиях, а делиться".

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции на два месяца ввели чрезвычайное санитарное состояние в связи с пандемией коронавируса и ужесточили правила карантина.

Позже президент Франции Эмманюэль Макрона объявил о проведении военной операции "Résilience" ( "Устойчивость") для борьбы с распространением коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Огрызко Эммануэль Макрон
Место
Франция
Теги
карантин болезнь
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Дрючба дрючбой, а спать отдельно, по своим камерам.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Ничего не сказал. Скоро таких дипломатов будут ставить за швейцаров на воротах в визовые центры.
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