Конец ''ракетного'' договора: США и Россия вступают в гонку вооружений, Украина под угрозой

США и Россия оказались на пороге новой гонки вооружений. Соединенные Штаты Америки заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, начиная со 2 февраля. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.

Какие последствия ожидают мир и Украину из-за прекращения действия одного из важнейших документов контролирующего разработку опасного вооружения – читайте на OBOZREVATEL.

Почему договор разрывают

Вопрос о выходе США с Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) встал еще в конце октября 2018 года. Тогда об этом заявил сам американский президент Дональд Трамп, сказав, что Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

Дональд Трамп

4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.

Америка обвиняет Россию в нарушении договора из-за создания ракетной системы 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), дальность полета которой составляет свыше 500 км, что запрещено условиями договора. В Кремле же утверждают обратное, заявляя, что дальность полета ракеты 9М729 составляет 480 километров, что вполне вписывается в нормы ДРСМ.

Ракета 9M729 ТАСС

По информации издания The Wall Street Journal, на данный момент Россия развернула четыре дивизиона крылатых ракет 9М729, хотя еще три месяца назад таких дивизиона было три.

Спустя два месяца стороны провели переговоры о дальнейшем будущем РСМД в Пекине, но отсутствие прогресса в этом вопросе отметили обе стороны.

1 февраля Майк Помпео заявил, что со следующего дня США приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом госсекретарь США заявил, что Вашингтон готов вести диалог с Москвой по контролю над вооружениями.

Майк Помпео

Владимир Путин уже заявил, что Россия зеркально ответит на приостановку Вашингтоном участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности.

Что такое ракетный договор

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне, в связи с озабоченностью Запада усилиями СССР по модернизации своего ядерного потенциала. Договор вступил в силу с 1 июня 1988 года.

Горбачев и Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в 1987 году White House Photographic Office

Этим документом участники-подписанты обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Согласно сроку, указанному в договоре, к 1 июня 1991 года было уничтожено около 2700 ракет и пусковых установок.

Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД, однако им не запрещено проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем.

В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Беларусь, Казахстан и Украина.

Какие последствия выхода США из договора

По мнению военного эксперта и главного редактора журнала Defense Express Антона Михненко, договор РСМД был сдерживающим документом для РФ и США, который накладывал определенные ограничения по созданию новых образцов вооружения. В комментарии OBOZREVATEL он допустил несколько вариантов продолжения событий, после его разрыва.

"Первое – это начало гонки ракетного вооружения с обеих сторон. Для Америки это будет легче сделать, там очень мощная оборонная промышленность. Второе – это то, что договор был показательным для остальных стран мира, которые видели, что мировые державы договорились относительно использования ядерного вооружения и создания новых современных ракет", – говорит Михненко.

Военный эксперт поясняет, что как только договор прекратит свое существование, это фактически перестанет сдерживать другие страны, которые также начнут наращивать силы и создавать себе новые ракеты.

"Третье – так исторически случается, что после эскалации ситуации в отношениях, всегда наступает некоторое облегчение отношений. Не исключается, что США или РФ будут предлагать, или третья сторона может предложить достижения определенного согласия в дальнейшем. Этот компромисс не обойдется без Китая, который не входил в эту сделку, но он имеет ракеты средней и малой дальности, которые запрещались РСМД. Не исключается, что США попытаются втянуть в новую возможную сделку РСМД Китай", – считает военный эксперт.

Михненко отмечает, что первый и второй пункт негативно отразится на безопасности всех мировых стран в целом. Впрочем, про прямое боестолкновение между САША и РФ речи не идет, они будут использовать другие способы показать свое преимущество.

"Во времена предыдущей гонки вооружений происходили определенные конфликты в различных регионах мира, где тот же Советский Союз противостоял США, условно во Вьетнаме и Афганистане. И сейчас не исключается, что в некоторых странах мира будут проводиться боевые действия, где супердержавы будут противостоять друг другу без привлечения ракетного вооружения, но они будут меряться силами. И Украина в этом контексте – одна из точек на карте мир, где может произойти обострение, как и Сирия", – заявил он.

Последняя гонка вооружений между США и тогдашним СССР началась после Второй мировой войны, когда оказалось, что Америка является единственной ядерной державой в мире, тогда советское правительство приняло решение ускорить работу по изготовлению собственной атомной бомбы. Вплоть до подписания РСМД стороны накапливали вооружение, периодически пытаясь договорится друг с другом, и только 1987 году удалось добиться результата.

Через несколько лет последовал развал СССР, впоследствии, именно гонку вооружений между двумя великими державами называли одной из причин распада социалистической империи. Россияне считают, что теперь же все пойдет по новой.

"Это совершенно точно будет означать новый виток гонки вооружений, а у нас в экономическом и технологическом потенциале по этому поводу есть проблемы. Хочу напомнить, что СССР рухнул в том числе потому, что не смог выиграть гонку вооружений, в которую ввязался. И не думаю, что для РФ это сейчас будет легче, чем было для Советского Союза", – сказал в комментарии OBOZREVATEL российский оппозиционер Леонид Гозман.

О том, что гонка вооружений неизбежна, считает и российский журналист Александр Рыклин, впрочем, он считает, что в РФ и без этой гонки есть предпосылки для распада.

"Сегодня очень много факторов, которые могут привести к развалу РФ, помимо гонки вооружений, которую мы, конечно, не выдержим. Но говорить, что именно эта гонка станет причиной развала, я бы не стал. Мне кажется, что гораздо большее значение имеет неспособность России вести вменяемую экономическую политику, которая сегодня напрямую зависит от политики. На сегодня экономические проблемы России никакими экономическими инструментами не решаться, их просто не существует", – отметил он.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.