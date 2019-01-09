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''Конец православному братству!'' В РПЦ устроили новую истерику из-за Томоса ПЦУ

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В Русской православной церкви разразились очередными агрессивными выпадами в адрес Константинополя из-за предоставления Томоса об автокефалии Украине.

Там обвинили Вселенского Патриарха Варфоломея в раскольничестве и раздоре между православными церквями мира, пишет "Коммерсантъ".

"Патриарх Варфоломей положил конец всемирному православному братству, окончательно утратил право называться духовным лидером 250 млн православных христиан и присоединился к расколу",— высказался заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Кроме того, он заявил, что Варфоломей должен быть отлучен от церкви из-за того, что помолился с якобы отлученным предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

Новости
''Господи, истреби их!'' В РПЦ разразились проклятиями из-за украинского Томоса

Аналогичные угрожающие посылы от РПЦ озвучил и заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Более того, он выразил уверенность в том, что ПЦУ якобы не признана ни одной поместной православной церковью в мире.

"Мы исходим из того, что большинство православных церквей, видя, что процесс по созданию новой структуры был основан не на свободном выборе украинских православных верующих, а на закулисных играх фанарского патриарха и киевской власти, не признают новую структуру церковью, каковой она и не является. Это собрание раскольников, и патриарх Варфоломей, поставив себя с ними в один ряд, совершил действие, которое подорвало доверие к Фанару во всем православном мире", — нагло высказался Кипшидзе.

Вселенский Патриарх Варфоломей

Вселенский Патриарх Варфоломей

Shutterstock

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Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх ВарфоломейМитрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
ТомосРПЦ
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
С такими "братьями" и смертельных врагов не нужно, со змеями и львами жить безопаснее. А вообще были как-то братья Авель и Каин. Интересно Гундяев знает продолжение этой истории?
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Мир Миру
Мир Миру
А де ж любов у серці? Кірілла скоро піддадуть обряду екзорцизму щоб не розповсюджувалась навколо така одержимість брехнею.
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Grich Lara
Grich Lara
Смешно читать,сами больше 140 лет были раскольниками,а теперь им Вселенский патриарх раскольник,молчали бы лучше,а то только собственную дурь показывают,да ещё и Кирилл на Рождество не помянул ни одного православного патриарха при служении,вот это христианское смирение и всепрощение,не желают русские подставлять щеку,может они ошиблись религией,и они не вери Христовой,а только так притворяются
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