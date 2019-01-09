''Конец православному братству!'' В РПЦ устроили новую истерику из-за Томоса ПЦУ

В Русской православной церкви разразились очередными агрессивными выпадами в адрес Константинополя из-за предоставления Томоса об автокефалии Украине.
Там обвинили Вселенского Патриарха Варфоломея в раскольничестве и раздоре между православными церквями мира, пишет "Коммерсантъ".
"Патриарх Варфоломей положил конец всемирному православному братству, окончательно утратил право называться духовным лидером 250 млн православных христиан и присоединился к расколу",— высказался заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Кроме того, он заявил, что Варфоломей должен быть отлучен от церкви из-за того, что помолился с якобы отлученным предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием.
Патриарх Кирилл
Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Аналогичные угрожающие посылы от РПЦ озвучил и заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Более того, он выразил уверенность в том, что ПЦУ якобы не признана ни одной поместной православной церковью в мире.
"Мы исходим из того, что большинство православных церквей, видя, что процесс по созданию новой структуры был основан не на свободном выборе украинских православных верующих, а на закулисных играх фанарского патриарха и киевской власти, не признают новую структуру церковью, каковой она и не является. Это собрание раскольников, и патриарх Варфоломей, поставив себя с ними в один ряд, совершил действие, которое подорвало доверие к Фанару во всем православном мире", — нагло высказался Кипшидзе.
Вселенский Патриарх Варфоломей
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Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. Это было связанно с тем, что документ ПЦУ получила за три дня до заседания иерархов в Константинополе (они собираются 9 числа каждого месяца).
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины. В течение нескольких дней он будет возвращен в Киев.
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