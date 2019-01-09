''Конец православному братству!'' В РПЦ устроили новую истерику из-за Томоса ПЦУ

В Русской православной церкви разразились очередными агрессивными выпадами в адрес Константинополя из-за предоставления Томоса об автокефалии Украине.

Там обвинили Вселенского Патриарха Варфоломея в раскольничестве и раздоре между православными церквями мира, пишет "Коммерсантъ".

"Патриарх Варфоломей положил конец всемирному православному братству, окончательно утратил право называться духовным лидером 250 млн православных христиан и присоединился к расколу",— высказался заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Кроме того, он заявил, что Варфоломей должен быть отлучен от церкви из-за того, что помолился с якобы отлученным предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием.

Патриарх Кирилл Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

Аналогичные угрожающие посылы от РПЦ озвучил и заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Более того, он выразил уверенность в том, что ПЦУ якобы не признана ни одной поместной православной церковью в мире.

"Мы исходим из того, что большинство православных церквей, видя, что процесс по созданию новой структуры был основан не на свободном выборе украинских православных верующих, а на закулисных играх фанарского патриарха и киевской власти, не признают новую структуру церковью, каковой она и не является. Это собрание раскольников, и патриарх Варфоломей, поставив себя с ними в один ряд, совершил действие, которое подорвало доверие к Фанару во всем православном мире", — нагло высказался Кипшидзе.

Вселенский Патриарх Варфоломей Shutterstock

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