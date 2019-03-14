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Конец блэкаута: в Венесуэле полностью возобновили подачу электроэнергии

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В Венесуэле полностью восстановили подачу электроэнергии. Энергосистема работает с перебоями только в некоторых секторах муниципалитетов Барута и Эль-Атильо, где был зафиксирован взрыв электрических подстанций.

Об этом заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригес, подчеркнув, что данный инцидент рассматривают актом саботажа, пишет местное издание El Pitazo.

"Служба была восстановлена в более чем 70% из этих областей, но есть все еще сложности, которые, мы надеемся, будут решены в ближайшие несколько часов", — заявил министр.

Венесуэла

Венесуэла

Новости
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В четверг, 14 марта, в стране будет возобновлена работа предприятий и учреждений государственного и частного секторов, в то же время учебные заведения начнут работать только 15 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длились с 7 марта.

Гуайдо внес запрос о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 30 дней. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что отключение электричества является якобы результатом хакерских атак из США.

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Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
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Приходько Егор
Приходько Егор
не смотря на сотни жертв американцы все пытаются сместить законное правительство в надежде заполучить нефть. так же и на украине. сотни жертв были нужны что бы оправдать госпереворот, но после этого странна была ввергнута в гражданскую войну, население нещало, тарифы поднялись в 8 раз, олигархи грабили армию и население, убивали непослушных, Россия не даст больше никому наступить на грабли своего братского народа.
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