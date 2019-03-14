Конец блэкаута: в Венесуэле полностью возобновили подачу электроэнергии

В Венесуэле полностью восстановили подачу электроэнергии. Энергосистема работает с перебоями только в некоторых секторах муниципалитетов Барута и Эль-Атильо, где был зафиксирован взрыв электрических подстанций.

Об этом заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригес, подчеркнув, что данный инцидент рассматривают актом саботажа, пишет местное издание El Pitazo.

"Служба была восстановлена в более чем 70% из этих областей, но есть все еще сложности, которые, мы надеемся, будут решены в ближайшие несколько часов", — заявил министр.

Венесуэла

В четверг, 14 марта, в стране будет возобновлена работа предприятий и учреждений государственного и частного секторов, в то же время учебные заведения начнут работать только 15 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длились с 7 марта.

Гуайдо внес запрос о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 30 дней. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что отключение электричества является якобы результатом хакерских атак из США.

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