МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Кончится, как при Сталине'': протестам во Франции предрекли трагический финал

981Читать материал на украинском

Протесты "желтых жилетов" во Франции против правительства могут плачевно закончиться для активистов.

Такое мнение в Facebook высказал российский оппозиционер Альфред Кох, заявив, что протест не удастся "потушить деньгами" и уступками власти, поскольку активисты прекратят бунт лишь в случае полной смены правительства.

"Люди не хотят, чтобы элита изменила свою политику. Люди хотят, чтобы она совсем ушла. Они вообще ее не хотят. Ни с какой политикой: ни с хорошей, ни с плохой. Именно поэтому у Макрона не получилось погасить протест разумными уступками и компромиссами", — считает он.

Новости
Путин нажаловался Макрону на Украину: что известно

"Пока элита не поймет, что это протест не против ее политики, а против нее самой, до тех пор пожар будет все раздуваться и раздуваться. И все может кончится как при Сталине — массовыми казнями и расправами", — заявил политик.

По ее словам, власти Франции сейчас должны задуматься о том, как "безболезненно для себя уйти с исторической сцены".

''Кончится, как при Сталине'': протестам во Франции предрекли трагический финал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все новости по теме "Протесты во Франции" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты во Франции
Персона
Альфред Кох
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кох вор и прохиндее Его мнение значимо для украинцев?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги