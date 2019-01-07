''Кончится, как при Сталине'': протестам во Франции предрекли трагический финал

Протесты "желтых жилетов" во Франции против правительства могут плачевно закончиться для активистов.

Такое мнение в Facebook высказал российский оппозиционер Альфред Кох, заявив, что протест не удастся "потушить деньгами" и уступками власти, поскольку активисты прекратят бунт лишь в случае полной смены правительства.

"Люди не хотят, чтобы элита изменила свою политику. Люди хотят, чтобы она совсем ушла. Они вообще ее не хотят. Ни с какой политикой: ни с хорошей, ни с плохой. Именно поэтому у Макрона не получилось погасить протест разумными уступками и компромиссами", — считает он.

"Пока элита не поймет, что это протест не против ее политики, а против нее самой, до тех пор пожар будет все раздуваться и раздуваться. И все может кончится как при Сталине — массовыми казнями и расправами", — заявил политик.

По ее словам, власти Франции сейчас должны задуматься о том, как "безболезненно для себя уйти с исторической сцены".

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