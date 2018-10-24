Кто хотел подорвать Обаму и Клинтонов? Появилась первая версия

Посылая взрывные устройства в офис бывшего президента Барака Обамы и к дому экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтон, радикальные группы скорее всего пытаются повлиять на ход промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года.

"Насколько я понимаю, это происходит на фоне избирательной кампании в США, в ноябре будут промежуточные выборы в Конгресс, соответственно, это история больше политическая. И как мы видим, она направлена именно против представителей Демократической партии, которую представляют, как Клинтон, так и Обама", - сказал в комментарии OBOZREVATEL международник Андрей Каракуц.

По его словам, эти выборы во многом решающие, если Демократическая партия получит большинство в Конгрессе, станет возможным даже начать процедуру импичмента действующего президента Америки Дональда Трампа.

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"Сейчас демократическая партия получает лидерство, и если ей удастся получить это большинство в Конгрессе, текущая ситуация в США будет меняться, и для того же Трампа это будет тяжелый удар. Это лишь версии, но учитывая то, каких именно персоналий выбрали накануне выборов, то это очень символично", - объясняет Каракуц.

По мнению международника, если бы устройства сработали, это была бы большая история, которая могла бы изменить ход голосования. И понятно, что это бы принесло большую поддержку именно демократическим силам, говорит Каракуц.

Однако он отвергает возможность того, что такие методы могли использовать политические оппоненты демократов на выборах в США.

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"Такие средства могут использовать лишь какие-то радикальные движения, и здесь могут быть какие угодно версии. В США такие методы политической борьбы не могут использоваться. Это какое-то влияние извне, но ввиду контекста, да, влияние извне, которое может повлиять на ход голосования", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что основателю фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса подложили в почтовый ящик взрывное устройство.