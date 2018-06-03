"Кому-то неймется!" Лукашенко задели претензии России

Глава Беларуси Александр Лукашенко выразил возмущение заявлениями России о том, что победа во Второй мировой войне принадлежит ей.

Об этом он сказал в ходе своего выступления в Брестской крепости по случаю торжественных мероприятий, передает "Белта".

"Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других", - заявил Лукашенко, добавив, что сейчас стало появляться "все больше информации именно на эту тему".

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"Нам делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку", - добавил президент Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский президент Дональд Трамп назвал США нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени.